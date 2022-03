Analyse: Windkraft in Bayern - ein neuer Start?

Energie ist in Bayern ein knappes Gut. Das war schon in den vergangenen Jahren so, als sich der Freistaat mit dem Abschalten der Atomkraftwerke zunehmend zum Stromimportland gewandelt hat. Durch den Überfall Russlands auf die Ukraine herrscht jetzt Alarmstimmung. Sollte das russische Erdgas völlig versiegen, bekäme die bayerische Wirtschaft ein sehr ernsthaftes Problem.

In diesem Fall müsste Industriebetrieben die Gasversorgung abgedreht werden. Man müsse bereits jetzt ausarbeiten, in welcher Reihenfolge, sagt der Geschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt, auf dem "bayerischen Energiekonvent". Er wolle ja niemandem Angst einjagen, aber "man muss vorbereitet sein". Neben dem Gasmangel leidet die Wirtschaft auch unter den stark steigenden Strompreisen.

Die entscheidende Ausnahme von der 10H-Regel

Vor diesem krisenhaften Hintergrund macht die bayerische Staatsregierung jetzt einen grundlegenden Schritt, um den Ausbau der Windkraft in Bayern wiederzubeleben. Bei der es sich ja immerhin um einen heimischen Energieträger handelt.

Zwar soll die bayerische 10H-Sonderregel beibehalten werden. Sie legt einen hohen Mindestabstand von Windrädern zu Siedlungen fest und hat so den Windradausbau faktisch zum Erliegen gebracht. Aber es soll eine entscheidende Ausnahme von dieser Regel geben: In ausgewiesenen Windkraft-Vorranggebieten wird sie nicht mehr gelten. Dazu hat sich jetzt nach dem ohnehin windkraftfreundlichen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) auch CSU-Ministerpräsident Markus Söder bekannt.

Der hatte diese Möglichkeit zwar in seiner Regierungserklärung zum Klimaschutz im vergangenen Juli erwähnt – sehr kurz, mit einem halben Halbsatz – sie danach aber nicht wieder aufgegriffen.

Der Zustand vor 10H wird praktisch wiederhergestellt

Im Gegensatz zu den anderen 10H-Ausnahmen, von denen immer wieder die Rede war – etwa im Staatswald oder auf Truppenübungsplätzen – kann eine Ausnahme für Vorranggebiete die Möglichkeiten für Windkraft-Genehmigungen völlig verändern. Eigentlich wäre damit der alte Zustand wiederhergestellt, bevor Söders Vorgänger Horst Seehofer (CSU) die 10H-Regel im Jahr 2014 eingeführt hat. Denn schon damals war es Praxis, dass Windräder fast nur noch in den Vorranggebieten gebaut wurden, auf die sich die 18 regionalen Planungsverbände vorher jeweils geeinigt hatten. Dabei hatten, neben Staatsbeamten der Bezirksregierungen, Vertreter der Kommunen in der jeweiligen Region gemeinsam darüber entschieden, wo Windkraft hinpasst - und wo nicht. Eine Ausnahme von 10H in Windkraft-Vorranggebieten bedeutet also letztlich: Die umstrittene Abstandsregel bleibt zwar formal in Kraft, ist jedoch faktisch abgeschafft.

Auch Regionen im Süden müssen Windkraft-Gebiete ausweisen

Das gilt umso mehr, wenn Söder seine zweite Ankündigung in Sachen Windkraft wahrmacht: "Das Entscheidende, es muss eine regional faire Verteilung geben. Es kann nicht alles in Nordbayern sein." Um das zu erreichen, muss er die regionalen Planungsverbände im Süden dazu bringen, noch weitere Windkraft-Vorranggebiete auszuweisen. Denn vor 2014 waren die Regionen im Norden fleißiger bei der Vorbereitung des Windkraftausbaus als die im Süden. Falls nur freie Flächen in bereits bestehenden Vorranggebieten mit Windrädern bebaut werden, heißt das: Sie kämen wieder vor allem in den Norden. Eine Ungerechtigkeit, die der Franke Söder verhindern will, zumal er auch entsprechenden Druck aus der fränkischen Bevölkerung spürt.

Wie viel Prozent der Fläche werden es?

Deshalb will die Staatsregierung in absehbarer Zeit einen Windkraftgipfel mit allen regionalen Planungsverbänden einberufen. Der könnte dann tatsächlich einen Neustart für die Windkraft in Bayern markieren. Falls die Planungsverbände harte Vorgaben bekommen, wieviel Fläche sie für die Windkraft ausweisen müssen. Die Ampel-Bundesregierung fordert deutschlandweit zwei Prozent der Fläche – wieviel es in Bayern werden, muss sich zeigen.

Druck aus Berlin vom grünen Wirtschaftsminister Habeck

Bis Ende März muss die Staatsregierung Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Plan vorlegen, wie sie den Windkraftausbau in Bayern wieder in Gang bringen will. Der Grüne droht ansonsten damit, die 10H-Regel mit seiner Ampel-Mehrheit im Bundestag einfach abzuschaffen, denn Bundesrecht bricht hier Landesrecht. Aus Söders Sicht sind mit der neu geplanten Ausnahme von 10H tatsächlich wieder viele Windräder möglich: "500 plus XXL" nennt er als Zielmarke. Das könnte – je nachdem wie groß "XXL" ausfällt – schon in die Nähe der 1.200 neuen Windräder kommen, die der Bundesverband Windenergie bis 2030 für Bayern anpeilt.

Kein flammendes Bekenntnis zur Windkraft

Mit einem rhetorischen Aufbruch oder flammenden Bekenntnis zur Windkraft begleitet der Ministerpräsident diesen potenziellen Neustart jedoch nicht. Im Gegenteil: Nach dem "bayerischen Energiekonvent" spricht Söder vor Journalisten von seinem Punkt eins: Es sei "falsch aus der Atomenergie überstürzt auszusteigen". Beim Thema erneuerbare Energien nennt er zunächst Photovoltaik und Wasserkraft. Die geplante, große Ausnahme von der 10H-Regel erwähnt er quasi nebenbei.

CSU-Fraktion teils skeptisch

Das könnte daran liegen, dass es nicht wie eine Kehrtwende aussehen soll. Schließlich richtet Söder seine CSU gerade wieder konservativer aus, in Abgrenzung zu den Grünen. Und er muss die Neuregelung einer CSU-Landtagsfraktion vermitteln, in der einige Windkraftgegner sitzen. In den nächsten Tagen werde man sich in den Koalitionsfraktionen CSU und Freie Wähler abstimmen, sagte Söder danach gemeinsam in der Staatsregierung.

Wirtschaft findet den neuen Windkraftkurs "cool"

Dabei helfen könnte der Druck aus der bayerischen Wirtschaft, die sich dringend mehr Windkraft im Freistaat wünscht, um von deren billigen Stromproduktion zu profitieren. Industriebetriebe wollen sogar eigene Windräder in der Umgebung ihrer Fertigungshallen erreichten, um ihre Energieversorgung zu sichern, berichtet Wirtschaftsminister Aiwanger. Und der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Industrie (vbw), Bertram Brossardt, nennt den neuen Windkraftkurs der Staatsregierung "cool". Sie sei auf dem richtigen Weg.