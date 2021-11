Analyse: Was taugt das neue bayerische Klimaschutzgesetz?

Die Novelle des bayerischen Klimaschutzgesetzes hat die Staatsregierung nicht mit einem großen Auftritt vorgestellt, sondern eher beiläufig am Rande einer Pressekonferenz zum Staatshaushalt. Genau 42 Sekunden hat sich Ministerpräsident Markus Söder dafür Zeit genommen. Passt das zur Bedeutung des Gesetzes? Demnächst soll der Entwurf in den Landtag eingebracht werden.

Zum Artikel "Der Koalitionsvertrag und die Macht des künftigen Klimaministers"

Warum ändert die Staatsregierung ihr Klimaschutzgesetz nach so kurzer Zeit schon wieder?

Der wichtigste Grund ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz im Frühjahr. Das oberste deutsche Gericht hatte damals geurteilt, dass die Bundesregierung stärkere Anstrengungen zum Klimaschutz unternehmen muss, weil sie ansonsten die Freiheitsrechte künftiger Generationen verletzt.

Die alte, schwarz-rote Bundesregierung hat daraufhin ihre Klimaschutzziele rasch verschärft. Das vollzieht die bayerische Staatsregierung nun auch auf Ebene des Freistaats. Ansonsten hätte ihr eine Niederlage vor Gericht gedroht. Die Deutsche Umwelthilfe hatte nämlich gegen das bayerische Klimaschutzgesetz im Juli Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht.

Was ist die wichtigste Änderung im novellierten Klimaschutzgesetz?

Auch Bayern hat seine Klimaschutzziele verschärft. Bis 2030 soll der Freistaat jetzt seinen Ausstoß von Treibhausgasen um 65 Prozent senken – statt um 55 Prozent, wie bisher geplant. Und der Freistaat soll bereits 2040 klimaneutral sein statt erst 2050. Dieses Ziel finden Wirtschaftsverbände wie die IHK München und Oberbayern zu ambitioniert.

Dagegen gibt es Anerkennung vom Bund Naturschutz. Der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft nennt das Erreichen von Klimaneutralität binnen 19 Jahren die "größte gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die unser Land jemals gesehen hat". Daran gemessen wirke das Gesetz "weiterhin deutlich unterdimensioniert".

Wie sollen die verschärften Klimaziele erreicht werden?

Die Staatsregierung verweist auf ein Paket von Klimaschutzmaßnahmen, die selbst nicht Teil des Klimaschutzgesetzes sind. In diesem Maßnahmenpaket sind, begleitend zur Novelle des Klimaschutzgesetzes, noch einmal viele Einzelpunkte hinzugekommen, es sind jetzt 125 statt vorher 75 Maßnahmen.

Diese Zahl allein sagt allerdings nichts darüber aus, wie groß und wirksam das Klimaschutz-Aktionsprogramm tatsächlich ist. Die Maßnahmen auf dieser langen Liste sind in Tiefe und Reichweite sehr unterschiedlich: Vom 200 Millionen Euro schweren Programm zur Wiedervernässung von Mooren bis zu einzelnen, kleinen Pilotprojekten, zum Beispiel für Urban Gardening.

Es ist nicht durchgerechnet, wieviel CO2-Einsparungen die einzelnen Klimaschutz-Maßnahmen bringen. Das kritisiert unter anderem die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw): "Hier braucht es verlässliche Angaben und die Priorisierung nach Nutzen."

Stehen auch im Gesetz selbst konkrete, neue Maßnahmen?

Ja. Die bayerische Staatsverwaltung selbst muss klimaneutral werden. Und zwar bis 2028, die Staatskanzlei und die Ministerien bereits bis 2023. Dieses Ziel hat Gesetzeskraft. Staatliche Moorflächen müssen bis 2040 renaturiert werden. Ebenfalls im neuen Klimaschutzgesetz enthalten ist der Aufbau eines landesweiten Solarkatasters, das die Möglichkeiten zur Nutzung der Sonnenenergie auf Dächern aufzeigen soll.

Photovoltaik-Pflicht für gewerbliche Neubauten

Zudem gesetzlich geregelt, allerdings in der Bayerischen Bauordnung, wird eine Photovoltaik-Pflicht für gewerbliche Neubauten. Sie soll ab 1. Juli 2022 gelten – und damit ein Jahr später, als von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ursprünglich angekündigt. Der Grund war ein Konflikt mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Inzwischen hat auch die Ampel im Bund in ihrem Koalitionsvertrag eine solche Photovoltaikpflicht angekündigt, das könnte die bayerische Regelung überflüssig machen. Im bayerischen Besoldungsgesetz soll außerdem festgelegt werden, dass Beamte auf einen Teil ihrer Bezüge verzichten dürfen, um stattdessen ein Dienstfahrrad zu bekommen.

Welche Rolle spielen die Kommunen in dem Klimaschutzgesetz?

Eigentlich wären Regelungen zum Klimaschutz in Kommunen der wichtigste Hebel in einem Klimaschutzgesetz auf Länderebene. Denn laut Grundgesetz darf der Bund den Gemeinden nicht direkt Vorschriften machen (das so genannte "Durchgriffsverbot"), sondern diese Rolle steht nur den Bundesländern zu. Denkbar wäre beispielsweise eine Verpflichtung, kommunale Wärmepläne aufzustellen. Die könnten Grundlage für die Planung von Nahwärmenetzen sein – und für die Entscheidung, bei welchen Teilen des Erdgasnetzes sich mittelfristig eine Umrüstung auf Wasserstoff lohnt. Im Verkehrsbereich, wo der Klimaschutz bisher kaum vorankam, könnten Kommunen verpflichtet werden, Pläne für eine Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs zu machen. Der ist in Bayern bisher eine rein freiwillige Aufgabe.

Empfehlungen für Gemeinden

Auf all diese Möglichkeiten verzichtet die Staatsregierung jedoch nach wie vor, also auch in ihrem nachgebesserten Klimaschutzgesetz. Die darin enthaltenen Regelungen für die Kommunen sind reine Kann-Bestimmungen. So wird den Gemeinden beispielsweise nur empfohlen, ähnlich wie die Staatsverwaltung Klimaneutralität anzustreben. Und es werden Förderprogramme und Beratungsleistungen des Staates für die Kommunen zum Thema Klimaschutz angeboten. Hintergrund ist das so genannte Konnexitätsprinzip: Wenn der Freistaat den Kommunen verpflichtende Aufgaben überträgt, muss er auch für die Finanzierung sorgen. Das vermeidet die Staatsregierung.

Wie funktioniert die Erfolgskontrolle beim Klimaschutz?

Die mangelnde Erfolgskontrolle war ein wesentlicher Kritikpunkt in den Expertenanhörungen zum ursprünglichen bayerischen Klimaschutzgesetz. Diese Hinweise wurden damals nicht berücksichtigt. Das neue Gesetz geht nun jedoch darauf ein. Einen Bericht über den Fortschritt beim Klimaschutz soll der Umweltminister nun jedes Jahr geben, statt nur alle zwei Jahre.

Es wird auch ein Koordinierungsstab Klimaschutz zwischen Staatskanzlei und Ministerien eingerichtet. Der soll Verbesserungsvorschläge machen, wenn Bayern seine Klimaziele zu verfehlen droht – allerdings zum ersten Mal erst 2025 und damit deutlich nach der nächsten Landtagswahl.

Beim Bayerischen Klimarat war mangelnde Unabhängigkeit kritisiert worden. In dem Gremium, das die Staatsregierung berät, sitzen vor allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Jetzt soll dort nicht mehr wie bisher der Umweltminister den Vorsitz führen, sondern das Gremium wählt seine Leitung selbst.

Wie lautet das Fazit?

Die neue Version des bayerischen Klimaschutzgesetzes setzt deutlich anspruchsvollere Ziele und passt sich damit an die Entwicklung im Bund und der EU an. Wie die Ziele erreicht werden sollen, wird jedoch nicht klar dargelegt. Das ist allerdings auch nicht vollständig möglich, da erfolgreicher Klimaschutz auch stark von der Politik auf Bundesebene abhängt. Die kann die Staatsregierung nicht direkt beeinflussen – umso weniger, als die CSU nicht mehr in der Bundesregierung vertreten sein wird. Sie muss nun hoffen, dass die Ampelkoalition im Bund mit ihren ehrgeizigen Klimaschutzplänen Erfolg hat, das würde auch auf bayerischer Ebene einen wesentlichen Beitrag leisten.

Zugriff hätte die Staatsregierung allerdings auf die bayerischen Kommunen, den nützt das bayerische Klimaschutzgesetz allerdings kaum.

Die Veränderungen im Vergleich zum ursprünglichen Klimaschutzgesetz sind nicht grundsätzlicher, sondern eher gradueller Natur. Fazit: Nicht "Klimaschutzgesetz 2.0", wie es Umweltminister Thorsten Glauber (FW) nannte, sondern eher "Klimaschutzgesetz 1.2".