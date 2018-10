Analyse im Netz: Seehofer stiehlt Söder die Show im Wahlkampf

Gut eine Woche vor der Landtagswahl begannen in Bayern die gegenseitigen Schuldzuweisungen für den zu erwartenden Stimmenverlust: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder legte sich in seiner Reaktion auf das schlechte Abschneiden der CSU beim BayernTrend am 5. Oktober fest: "Das sind alles Zahlen, die unglaublich geprägt werden durch Berliner Politik", sagte Söder der "Bild"-Zeitung und fügte hinzu: “Ich gebe zu, in Berlin kann es noch besser werden."

Das wollte Parteichef Seehofer nicht auf sich sitzen lassen. Die Verantwortung für den Wahlkampf liege in München, ließ Seehofer über die "Süddeutsche Zeitung" wissen. Er habe sich in den letzten sechs Monaten weder in die bayerische Politik noch in die Wahlkampfführung eingemischt. Zuständig für die strategischen Überlegungen im Wahlkampf sei allein Ministerpräsident Markus Söder.

Im Netz jedenfalls haben Themen, die mit Horst Seehofers Tätigkeit als Bundesinnenminister zu tun haben, deutlich stärkeren Widerhall gefunden als der bayerische Landtagswahlkampf. Das geht aus einer BR24-Auswertung hervor: Mit Hilfe des Social-Listening-Tools "Convidera" haben wir untersucht, welche Inhalte zur Landtagswahl im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 11. Oktober 2018 im Netz besonders erfolgreich waren. Als Keywords wurden unter anderem "Landtagswahl", "Kandidat", "Wahl", "#LTW18", "#LTWBy" sowie von den Parteien selbst gesetzte Hashtags zur Landtagswahl verwendet.

Asylstreit der Union dominierendes Thema im Netz

Das Ergebnis: Von den 33 erfolgreichsten Posts in den sozialen Medien drehen sich 16, also fast die Hälfte, um den Unions-Streit zur Asylpolitik, in dem Horst Seehofer mit Rücktritt drohte. Auch in den Top-Ten kommt der Asylstreit der Union fünf Mal vor. Der Facebook-Account von ZDF-heute erzielte mit einem Post, in dem die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Alice Weidel das Verhalten von Bundeskanzlerin Angela Merkel während des Asylstreits mit der CSU kritisierte, die größte virale Reichweite. Der Streit in der Großen Koalition um Verfassungsschutz-Präsident Maaßen, den Seehofer immer verteidigte, kommt ebenfalls zwei Mal in den Top Ten vor.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder taucht mit einer Wahlkampfrede auf dem Gillamoos-Volksfest zum ersten Mal auf Platz 20 unserer Liste direkt auf. Indirekt beziehen sich zwei weitere Posts zur #ausgehetzt-Demo vom 22. Juli in München, auf ihn.

Untersuchung nur bundesweit möglich

Im Social-Listening Tool Convidera sind 400.000 Quellen hinterlegt: Neben den gängigen sozialen Netzwerken sind auch Nachrichtenseiten, Blogs und Foren vertreten. Die Viralität eines Posts bemisst sich danach, wie viele “social signals” er erhalten hat: Dazu zählen Kommentare, Retweets, Reactions, Likes aber auch Backlinks. Die Keywords wurden nach redaktionellen Gesichtspunkten ausgewählt. Gemessen wurde die bundesweite Aufmerksamkeit zu den Themen, da eine Einschränkung nur auf Accounts, die tatsächlich aus Bayern kommen, nicht möglich ist. Auch in Hessen steht eine Landstagswahl an, zu diesem Keyword kommen also nicht nur Tweets aus Bayern.