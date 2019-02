Analyse: Grüne immer mehr "Normalo"-Partei

Die Grünen haben sich auf den Weg gemacht, auch bei den Europawahlen erfolgreich abzuschneiden. Sie sehen sich als die Europapartei in Deutschland, die sich nicht am beliebten Brüssel-Bashing der vergangenen Jahren beteiligt hat. Aber auch sie wollen Europa, also die Europäische Union, verändern. Dabei setzen sie nicht auf weniger, sondern auf mehr Europa.

Faire Besteuerung von Großunternehmen, Klima- und Umweltschutz

Sie setzen dabei auf soziale Standards, eine europaweit faire Besteuerung - insbesondere von Großunternehmen - und den Klima- und Umweltschutz. Auch die humanitären Aspekte dürfen aus ihrer Sicht nicht zu kurz kommen: Sie fordern ein Ende der angeblichen Kriminalisierung von Rettungseinsätzen für Flüchtlinge im Mittelmeer.

Erfolg macht zufrieden

Daneben werden die Grünen immer mehr zu einer "Normalo"-Partei. Auch sie beherrschen inzwischen die Selbstinszenierung - mit kleinen Filmchen, mit musikalischen Akzenten, stehendem Applaus. Mögliche Konfrontationen wurden schon im Vorfeld entschärft: Anträge wurden entweder in die Leitanträge zur Europa- und zur Klimaschutzpolitik übernommen oder erst gar nicht zugelassen.

Vegan oder vegetarisch: Gestritten wurde auch über Parteitags-Essen

Gestritten wurde über den Delegiertenschlüssel: Allein im vergangenen Jahr sind die Grünen um 20 Prozent gewachsen, es gibt jetzt 350 Delegierte für den Landesparteitag, das heißt große und deswegen teure Hallen werden benötigt. Aufgrund des neuen Schlüssels gibt es künftig nur noch knapp über 300 Delegierte. Typisch grün: Heftig gestritten wurde vor allem darüber, ob die Verpflegung auf Parteitagen künftig vegan sein muss oder ob vegetarisch ausreicht.

Mit Hallitzky wurde der Erfolg wiedergewählt

Ungewöhnlich auch, dass trotz der größten Erfolge in ihrer Geschichte der Mann an der Spitze in Frage gestellt wurde: Eike Hallitzky bekam mit dem Münchner Beppo Brem einen ernsthaften Gegenkandidaten. Aber soviel haben die Grünen gelernt: Einen erfolgreichen Landesvorsitzenden wählt man/frau nicht einfach so ab.

Obwohl Landeschef Hallitzky im Vorfeld angekündigt hatte, dass es kein Wohlfühlparteitag werden würde, ist es einer geworden. Und das hängt wohl damit zusammen, dass die Grünen – trotz aller inhaltlichen Gegensätze – nur dann erfolgreich sind, wenn sie Geschlossenheit demonstrieren.