Analyse: Christmetten - Warum die Bischöfe jetzt protestieren

Der Widerstand der katholischen Bischöfe in Bayern kommt überraschend. Bisher hatten die Kirchen alle Auflagen akzeptiert, sogar das Verbot öffentlicher Gottesdienste an Ostern. Klagen von Privatpersonen gegen die Beschränkungen haben die Bischöfe ausdrücklich nicht unterstützt.

Frühjahr: Verzicht auf Gottesdienste als Nächstenliebe

Den Verzicht auf die gewohnte Gottesdienstpraxis sahen sie als ein Gebot der christlichen Nächstenliebe: "Wir wissen und erkennen an, dass es keine andere Möglichkeit gibt, das Leben möglichst vieler Menschen zu retten", sagte Kardinal Marx Anfang April. Was hat sich seitdem geändert? Warum auf einmal der Protest gegen die Aufforderung der bayerischen Staatsregierung, die Christmetten auf den frühen Abend zu verlegen?

Der Augsburger Bischof Bertram Meier fühlt sich davon überrumpelt. Die bayerischen Bischöfe bitten die Regierung unisono und "dringend", "diese schmerzhafte Entscheidung der Ausgangssperre an Heilig Abend" zurückzunehmen.

Schon an Ostern gab es Kritik

Kirchenintern gab es schon an Ostern Kritik an dem Verzicht auf öffentliche Gottesdienste: Die Bischöfe hätten zu schnell klein beigegeben, hätten geschwiegen, hätten die Verletzung der grundgesetzlich garantierten Religionsfreiheit klaglos hingenommen. Das will man sich diesmal offenbar nicht nachsagen lassen.

Die Kirchen hätten schließlich ihre Hausaufgaben gemacht. In kaum einem Bereich des öffentlichen Lebens gibt es ein so ausgefeiltes Hygienekonzept wie bei den großen christlichen Konfessionen. Das hat sogar die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina anerkannt und deshalb in ihrer jüngsten Stellungnahme keine Notwendigkeit gesehen, Gottesdienste an Weihnachten weiter einzuschränken. Abstand halten, Masken auch in der Kirchenbank aufsetzen, summen statt singen – all das hat sich eingespielt in den Kirchengemeinden.

Hygienekonzept reicht als Argument nicht aus

Seit Monaten machen sich die Verantwortlichen Gedanken, wie sie die Besucherströme an Weihnachten kanalisieren: viele kleine Gottesdienste statt einem großen, im Freien statt in der Kirche. Diese Pläne konnten die Staatsregierung aber nicht überzeugen. Deshalb die Enttäuschung bei der katholischen Kirche.

Warum sich die evangelische Landeskirche dem Protest nicht anschließt, hat einen einfachen Grund. In der protestantischen Tradition hat sich die Christvesper am späten Nachmittag als der wichtigste Gottesdienst am Heiligen Abend etabliert, und der ist weit vor 21.00 Uhr beendet.

Söder kann für Kirchen keine Ausnahme machen

Hat der Protestant Söder da in erster Linie an seine evangelischen Traditionen gedacht? Wohl kaum. Dieser Abend ist vielen Menschen heilig. Unabhängig davon, ob sie gläubige Christen sind oder nicht. Es gibt Familientraditionen und feste Rituale im Freundeskreis. Eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit am Heiligen Abend trifft also alle. Und deshalb kann die Staatsregierung keine Ausnahme für die Kirchen machen und für diejenigen, die gerne nach 21.00 Uhr in die Christmette gehen würden.

Selbst Papst Franziskus feiert Christmette um 19.30 Uhr

Kontrollieren, warum jemand nach 21.00 Uhr noch unterwegs ist, ließe sich das ja ohnehin nicht. Und eine liturgische Notwendigkeit, die Christmette zu einer bestimmten Uhrzeit zu feiern, gibt es auch nicht. Der Papst hat aufgrund der Vorgaben des italienischen Staates, die Christmette im Petersdom auf 19.30 Uhr vorverlegt. Und damit dem bayerischen Ministerpräsidenten das stärkste Argument geliefert.