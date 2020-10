Analyse: BR-BayernTrend läutete politische Normalisierung ein

Nachdem die Corona-Krise sie zuletzt in nicht mehr für möglich gehaltene Sphären katapultiert hatte, scheint der Höhenflug der CSU fürs erste gebremst. Doch diese Erkenntnis dürfte Ministerpräsident Markus Söder keine Schweißperlen auf die Stirn treiben. Denn dass die Werte der CSU irgendwann wieder nachgeben würden, war zu erwarten. Letztlich war es nur eine Frage des Zeitpunkts. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir bei den bundesweiten Umfragewerten der Union im ARD DeutschlandTrend. Gleichwohl – und auch das gehört zur Wahrheit – liegt die CSU mit 45 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau, das man ihr vor der Corona Krise wohl kaum zugetraut hätte.

Megathemen wieder mehr in den Fokus nehmen

Doch man wird sich bei den Christsozialen überlegen müssen, wie man die Zeit der politischen Normalisierung, die jetzt beginnt, inhaltlich gestaltet. Für die CSU, wie für alle anderen Parteien auch, gilt: Politik muss sich wieder zunehmend Gedanken über die anderen Megathemen unserer Zeit machen – als da wären: Klimawandel, Digitalisierung, Strukturwandel, Migration, um nur einige zu nennen. Nur dann können die Parteien nachhaltig bei den Wählerinnen und Wählern punkten.

Beim Wähler punkten - dies scheinen die Freien Wähler laut dieser Umfrage geschafft zu haben. Mit 7 Prozent haben sie ihren Abwärtstrend vorerst gestoppt. Als einzige Partei können sie zwei Punkte zulegen. Die Ursache hierfür dürfte darin liegen, dass es den Freien Wählern zuletzt besser gelang, ein eigenes Profil in der Regierung zu zeigen. Mit eigenen Akzenten im Umgang mit der Pandemie – Stichwort: Corona-Kommission oder Corona-Ampel.

Entspannung bei den Freien Wählern

Im Gegensatz zur FDP haben die Freien Wählern es offenbar geschafft, Skeptiker der Corona-Politik an sich zu binden. Und so dürfte Hubert Aiwanger, dem Chef der Freien Wähler, beim Anblick dieses BayernTrends ein Stein vom Herzen gefallen sein, dessen Rumms wohl bis nach Aschaffenburg zu hören gewesen wäre. Außerdem dürfte sich nach dieser Umfrage auch das Klima innerhalb der Regierungskoalition wieder etwas entspannen, was auch Ministerpräsident Markus Söder sicher nicht unrecht ist.

Im Gegensatz zu den Freien Wählern müssen bei der FDP alle Alarmglocken läuten. Als einzige Partei neben der CSU können die Liberalen kein Plus für sich verbuchen. Sie verharren bei 3 Prozent und wären im nächsten Landtag nicht vertreten. Die Bayern-FDP hängt offenbar stark am Tropf der Bundespartei und schafft es mit ihren landespolitischen Akzenten nicht, sich davon zu lösen. Ein ähnliches Schicksal, wie es seit vielen Jahren die BayernSPD erleidet. Sie stabilisiert sich diesmal auf niedrigem Niveau, genauso wie die AfD. Beide Parteien erreichen beim BayernTrend mit einem Plus von einem Punkt jeweils 8 Prozent. Zuwenig zum Leben, zum Sterben zu viel. Der anfängliche Corona-Regierungsbonus in Berlin, der im April die Sozialdemokraten im Freistaat nach langer Zeit mal wieder in den zweistelligen Bereich gehievt hatte, er scheint verpufft.

Gepolsterte Grüne auf Platz zwei

Bleiben die Grünen. Auch sie stabil, aber auf einem ganz anderen Niveau als die anderen Oppositionsparteien. Nach der Corona-Delle im April bedeuten 21 Prozent ein dickes Polster für Platz 2. Die Tragik der Grünen: Trotz toller Umfragewerte gibt es in Bayern für sie keine Perspektive einer Regierungsbeteiligung. Und es gibt kaum Aussicht darauf, dass sich dies ändert.

All diese Ergebnisse kommen zustande vor dem Hintergrund einer weiter hohen Zustimmung zum Corona-Krisenmanagement der Staatsregierung – über alle Parteigrenzen hinweg, mit Ausnahme der AfD-Anhänger. Auch hier ist es nicht wirklich eine Überraschung, dass die Zufriedenheit im Vergleich zu den vergangenen Monaten leicht zurückgeht. Das liegt an Testpannen, am Quarantäne Wirrwarr der Behörden und inzwischen gehen viele Maßnahmen – auch wenn sie notwendig sind - Einigen gehörig auf die Nerven. Das alles führt zu einem Minus von 8 Punkten bei der Zufriedenheit mit dem Corona Krisenmanagement.

"Überwältigende Mehrheit" unterstützt restriktive Maßnahmen

Aber ein Rückgang auf extrem hohem Niveau: 8 von 10 Bayern sind "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit der Corona-Politik von Markus Söder und Co. Auch im Rückblick sagen 75 Prozent der Befragten: die Linie in Bayern seit Beginn der Pandemie war "angemessen". Auch der Zuspruch für eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen zeigt, dass die überwältigende Mehrheit der Bürger hinter restriktiven Maßnahmen steht und somit die Politik des Ministerpräsidenten stützt. Die demonstrierenden Kritiker sind, auch das machen die Zahlen des BayernTrends deutlich, eine – wenn auch laute – Minderheit im Freistaat.