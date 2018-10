Analyse: Bayerns bisher größter Landtag bietet auch Chancen

Es wird voller im bayerischen Landtag nach dieser Wahl, so voll wie nie. Und das in doppelter Hinsicht: Noch nie seit 1946 gehörten dem Landesparlament 205 Abgeordnete an, und noch nie schafften gleich sechs Parteien den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Dabei hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor der Wahl immer wieder vor instabilen politischen Verhältnissen in Bayern gewarnt - vor einem Parlament, "in dem alles sich zerfasert und zersplittert".

Zwar tritt das für Söder schlimmste Szenario nicht ein, da die Linkspartei den Einzug in den Landtag letztlich doch klar verpasste - ein Parlament nach den Vorstellungen des Ministerpräsidenten wird es trotzdem nicht. Der Alltag im Maximilianeum wird sich verändern - es wird Bayerns bisher buntestes und auch am stärksten zersplittertes Parlament.

Herausforderung für die Landtagsverwaltung

Bislang saßen maximal fünf Parteien im bayerischen Landtag: von 2008 bis 2013 und zuvor in den 1950er Jahren. Die Zahl der Abgeordneten lag über Jahrzehnte bei 204, bis der Landtag 2003 auf 180 verkleinert wurde. Durch zahlreiche Überhangmandate werden es jetzt aber noch mehr Parlamentarier als vor der Verkleinerung.

Sechs Parteien im Maximilianeum unterzubringen, wird für die Landtagsverwaltung mit reichlich Arbeit verbunden sein. Es muss nicht nur die Anordnung der Stühle im Plenarsaal grundlegend geändert und angepasst werden. Die größere Herausforderung wird sein, den neuen Fraktionen die notwendigen Büros und Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Komfortable Ausgangslage für die CSU

Auf der politischen Ebene musste Söder angesichts der Umfragewerte zuletzt eine sehr schwierige Regierungsbildung befürchten - es drohte eine Lage, die für eine bürgerliche Koalition ein Dreierbündnis mit Freien Wählern und FDP nötig gemacht hätte.

Das tatsächliche Wahlergebnis aber bringt die CSU trotz der Zersplitterung in die komfortable Lage, die freie Wahl zwischen mehreren potenziellen Partnern zu haben - den Freien Wählern, den Grünen und der SPD. Auch mit der AfD würde es für eine Mehrheit reichen, diese Konstellation aber schlossen die Christsozialen als einzige aus. Von einer Destabilisierung kann somit auch in einem Sechs-Parteien-Landtag wohl keine Rede sein.

Der Ton könnte rauer werden

Ändern wird sich sicherlich der politische Alltag nach dieser Landtagswahl. Auch weil die Erfahrung aus anderen Parlamenten zeigt, dass sich durch den Einzug der AfD der Ton in den Debatten verschärfen könnte. Den bisherigen Oppositionsparteien SPD, Freie Wähler und Grüne gelang es in den vergangenen Jahren immer wieder, in einigen Punkten an einem Strang zu ziehen. Das dürfte jetzt der Vergangenheit angehören - alle Parteien haben schon deutlich gemacht, mit der AfD nichts zu tun haben zu wollen.

"Ausdruck einer pluralistischen Gesellschaft"

Söder nannte ein buntes Parlament kürzlich einen "Problemfall für die Demokratie" und sprach sich für eine "einheitliche Demokratie" aus. Dafür gab es reichlich Kritik, unter anderem von der FDP: "Die CSU hadert mit dem Wählerwillen", bemerkte FDP-Spitzenkandidat Marin Hagen damals. "Ein buntes Parlament ist Ausdruck einer pluralistischen Gesellschaft. Die CSU wird sich daran gewöhnen."

Parteien könnten enger zusammenrücken

Schon als der Landtag vor zehn Jahren zu einem Fünf-Parteien-Parlament anwuchs, sprach die damalige Alterspräsidentin Barbara Rütting von einem historischen Ereignis. "Der Landtag des Jahres 2008 ist bunter und vielfältiger geworden, und ich freue mich darauf, wenn wir daraus auch neue Dynamik für unsere gemeinsame Arbeit schöpfen können."

So bietet auch das Sechs-Parteien-Parlament neue Chancen: Die etablierten Parteien werden gefordert sein, die AfD in der parlamentarischen Arbeit zu stellen. Und sie könnten nach den wochenlangen Attacken im Wahlkampf jetzt enger zusammenrücken - nicht nur wegen der beengteren Platzverhältnisse.