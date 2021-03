An Würzburger Schulen fehlen Corona-Selbsttests

Auf dem Tisch vor Michael Schmitt steht ein kleiner Karton. In diesem befinden sich 20 Selbsttests samt Röhrchen, zwei Fläschchen mit Lösung sowie einem Papphalter. Schmitt, der Schulleiter des Deutschhaus-Gymnasiums in Würzburg ist, hatte für seine Schule 21.000 Tests bestellt. 1.300 sind diese Woche angekommen – das sind weniger als zehn Prozent der bestellten Menge. Deshalb kann sich bislang nur das Schulpersonal testen, für Schülerinnen und Schüler reicht es momentan noch nicht.

Bisher gelieferte Tests reichen für zwei Wochen

Auch die Würzburger Schulbürgermeisterin Judith Jörg (CSU) bestätigt, dass die Lieferung der Selbsttests an Schulen nicht dem Bedarf entspricht. Für die über 80 Schulen in Würzburg würden rund 60.000 Tests benötigt, um das Personal sowie die Schülerinnen und Schüler zweimal wöchentlich testen zu lassen. "Wir haben in den letzten Wochen 50.000 Tests geliefert bekommen und man kann schon daraus erkennen, dass es hinten und vorn nicht reicht", sagt Jörg. Eine weitere Lieferung vom Vortag beinhalte weitere 70.000 Tests. Insgesamt genügen die 120.000 Selbsttests also für zwei Wochen.

Selbsttests auch organisatorische Herausforderung

Besonders die Verteilung der Tests fordere die Verwaltung sowie die Schulen heraus. "Für unsere Verwaltung ist der ganze Prozess eine riesige Aufgabe, die Unmengen an Tests müssen verteilt werden", sagt die Schulbürgermeisterin. Dies geschehe momentan vor allem über die Hausmeister der Schulen. Michael Schmitt vom Deutschhaus-Gymnasium weist auf eine andere Schwierigkeit hin: "Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich skeptisch bin, nachdem ich mir die Tests sehr genau angeguckt habe. Bezüglich der Praktikabilität, besonders bei den Kindern in den unteren Klassen, braucht es eine sehr enge Führung."

Hoffen auf die Test-Lage nach den Osterferien

Sowohl Judith Jörg als auch Michael Schmitt hoffen darauf, dass die Osterferien dazu genutzt werden, die benötigten Tests nach Würzburg zu liefern und so die Ausgangslage nach den Ferien zu verbessern. Schmitt sagt: "Wir hoffen und gehen davon aus, dass wir tatsächlich nach den Osterferien eine regelmäßige Lieferung von Tests bekommen. Es muss eine größere Anzahl geben, damit wir, wie das vorgesehen ist, regelmäßig testen können."