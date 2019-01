vor 8 Minuten

An diesen Schulen gibt es am Montag in Bayern schneefrei

Auf Grund des heftigen Schneefalls kommt es am Montag vermehrt zu Schulausfällen in Bayern. Betroffen ist hauptsächlich der Süden. Viele Schulen bieten trotzdem Betreuung für die Kinder an, die die Information nicht rechtzeitig erreicht.