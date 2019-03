29.03.2019, 15:07 Uhr

An der Pottensteiner Erlebnismeile startet die Outdoor-Saison

In Pottenstein in der Fränkischen Schweiz starten am Wochenende zwei Hauptattraktionen. Morgen erwarten die Teufelshöhle und der Erlebnisfelsen die ersten Besucher in diesem Jahr.