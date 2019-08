An der Mündung wird die Isar zur wahren Arche Noah

Auwälder gehören zu den am stärksten bedrohten Lebensräumen

Auf der renaturierten Flächen wächst jetzt auch ein Auwald. Einen Teil hat der gelernte Landschaftsgärtner und Landschaftsarchitekt Thomas Schoger-Ohnweiler mit Schulklassen gepflanzt. So auch die vom Aussterben bedrohte Schwarz-Pappel.

Als er vor 16 Jahren die neu geschaffene Stelle des Gebietsbetreuers antrat, war das Verständnis und die Unterstützung für seine Arbeit noch nicht so groß.

"Für mein Empfinden war wirklich das Hauptereignis das Hochwaser 2013. Wo, glaube ich, auch in der Bevölkerung angekommen ist, man muss - wo es geht - den Flüssen wieder mehr Raum geben." Thomas Schoger-Ohnweiler, Gebietsbetreuer für das Mündungsgebiet der Isar

37 Kraftwerke stauen den Fluss in seinem Lauf auf. Für den Gebietsbetreuer ein zwiespältiges Bild. CO2-neutrale Wasserkraft, die dennoch Lebensraum zerstört.

Vom Aussterben bedrohte Tiere leben im Mündungsgebiet

Für Schoger-Ohnweiler ist es deshalb umso wichtiger, die weniger sichtbaren Besonderheiten der Isar zu bewahren. In einem alten Entwässerungsgraben hat sich die vom Aussterben bedrohte gemeine Bachmuschel angesiedelt. Allerdings gräbt ihr der Biber mit seinem Damm oberhalb ihres Platzes das Wasser ab.

Man habe hier im Landkreis Deggendorf noch einen Bestand von 8.000 Bachmuscheln. Das sei ein Spitzenwert, betont der Gebietsbetreuer. In anderen Gegenden sei sie bereits ausgestorben. "Deshalb ist es so wichtig, ihren Lebensraum zu erhalten. Hier an diesem Flusslauf lebt auch ein Biber und wenn wir uns den Biber-Damm jetzt genau anschauen, dann müssen wir oben die erste Astschicht entfernen, damit das Wasser wieder bei den Muscheln im Unterlauf ankommt. Und das muss man alle zwei, drei Tagen machen."

Biogenetisches Reservat - so klassifizieren Fachleute die Isarmündung. Thomas Schoger-Ohnweiler nennt sie liebevoll: "meine Arche Noah".