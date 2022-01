An der Kapazitätsgrenze: Hochbetrieb in den Corona-Test-Laboren

Das Synlab-Labor in Weiden in der Oberpfalz hat seine Kapazitätsgrenzen erreicht. Tausende PCR-Tests werden hier pro Woche ausgewertet. Seit Corona denkt man in dem Unternehmen in ganz anderen Größenordnungen: "Wir hatten in der Influenza-Welle schon maximale Herausforderungen. Und da haben wir ungefähr ein Zehntel geleistet von dem, was wir heute machen", sagt Hans-Wolfgang Schultis, der ärztliche Leiter von "Synlab" in Weiden.

250.000 PCR-Tests pro Woche

Bundesweit analysiert die Labor-Kette mehr als 250.000 PCR-Tests pro Woche. Das Unternehmen ist Deutschlands größter Labordienstleister mit 40 Standorten und rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.