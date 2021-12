An der Ilz: Krippenweg statt Christkindlmarkt

Wer an der Ilz bei Fürsteneck im Landkreis Freyung-Grafenau spazieren geht, bekommt immer was fürs Auge geboten: Felsformationen, leuchtend grünes Moos und natürlich die Ilz, die sich durch den Wald schlängelt.

Seit dem ersten Advent aber funkelt es auch im Wald. Rote Kugeln an den Bäumen weisen auf Krippen hin: auf ganz kleine mit nur wenigen Zentimeter großen Figuren, aber auch auf lebensgroße. Manche sind in Baumhöhlen oder unter Felsen versteckt, andere thronen auf einem Felsvorsprung.

Kinder und Senioren machen mit

Hinter der Aktion steckt die Dekorateurin und Floristin Martina Moser. Sie wollte unbedingt etwas auf die Beine stellen, was für Weihnachtsstimmung sorgt und Corona-konform ist. Beim Radfahren durchs Ilztal ist ihr die Idee gekommen.

Nachdem die Naturschutzbehörde grünes Licht gegeben hatte, suchte sie nach freiwilligen Krippenbauern, schrieb Kindergärten und Seniorenheime an. "Am Anfang dachte ich: Hoffentlich muss ich am Schluss nicht alle Krippen selber bauen. Aber es hat sich zum Selbstläufer entwickelt", erzählt sie. Dutzende Einzelpersonen und Organisationen meldeten sich. Das Ergebnis: 48 Krippen säumen den fünf Kilometer langen Wanderweg ab der Schrottenbaummühle.