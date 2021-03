"An den Rampen" gesperrt: Staugefahr in Nürnberg

Am Samstag muss in Nürnberg der Bereich "An den Rampen" in Fahrtrichtung Fürth gesperrt werden. Wie die Stadt mitteilt, wird eine Baustelle von 6.00 bis 18.00 Uhr den Verkehr auf der A73 im Bereich der Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Süd lahmlegen.

Geduldsprobe rund um A73 in Nürnberg

Fahrzeuge mit Betonmischern und -pumpen benötigen die Straße für die Fertigstellung einer Gabionenwand. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Autofahrer müssen gegebenenfalls etwas Geduld mitbringen, wenn sie am Samstag in dem betroffenen Gebiet unterwegs sind.

Bauarbeiten am Frankenschnellweg in den Osterferien

Bis zum 9. April wird es auf der A73 rund um Nürnberg immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. In den Osterferien finden an mehreren Stellen Vorarbeiten für die Teilsanierung des Frankenschnellwegs statt.