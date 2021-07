Amtswechsel in Würzburg: Neuer Polizeipräsident für Unterfranken

"Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge", erzählt Gerhard Kallert im Interview mit der Bayern 2-regionalZeit. Sechs Jahre lang war er Unterfrankens Polizeipräsident und geht nun in den Ruhestand. Am Donnerstag wird er offiziell verabschiedet – am Freitag hat Kallert seinen letzten Arbeitstag im Präsidium in der Frankfurter Straße in Würzburg. "Es waren Jahre, in denen ich viel erlebt habe und an vielen Stellen Polizeiarbeit gestalten durfte", so Kallert, der seit 2015 Präsident der unterfränkischen Polizei ist und seine Laufbahn 1975 bei der bayerischen Polizei begonnen hat.

Amtszeit mit Axtattentat und Messerattacke

In seine Zeit und Zuständigkeit als Präsident fällt unter anderem das Würzburger Axtattentat eines jungen Afghanen in einem Regionalexpress zwischen Ochsenfurt und Würzburg im Juli 2016 – es war eines der ersten Attentate eines IS-Anhängers auf deutschem Boden. Zuletzt hat der Messerangriff in der Würzburger Innenstadt für Aufsehen gesorgt: ein Somalier hat mutmaßlich drei Frauen erstochen und zahlreiche weitere teils lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch Passanten gestellt und von der Polizei mit einem Schuss ins Bein kampfunfähig gemacht.

Kallert: "Polizei hat sich weiterentwickelt"

"Der Fall hat auch mich sehr erschüttert. Er zeigt aber, wie sehr sich die Polizei in den vergangenen fünf Jahren weiterentwickelt hat: von der Schutzausrüstung über die neue Dienstwaffe und neue Einsatzstrategien bis zur Krisen- und Traumabewältigung, für die eine eigene Kontaktgruppe geschaffen wurde", so Kallert. Im Interview sagt er, wie wichtig das Sicherheitsgefühl in einer Bevölkerung sei – gerade deshalb sei die Aufklärung von Kapitaldelikten enorm wichtig. Als Beispiel führt Gerhard Kallert hier den Mordfall Rebecca in Aschaffenburg an.

Holzarbeit als Hobby

Die größten Herausforderungen der Zukunft sind aus seiner Sicht der Umgang mit islamistischem Terror, sowie die Computer- und Rauschgiftkriminalität. In seinem Ruhestand will Kallert vor allem mehr Zeit seiner Familie und seinem Hobby Holzarbeit widmen. "Ich bin ein Holzwurm, ich drechsle gerne und fertige Möbel und Intarsien an", so Kallert. Außerdem sei jetzt die Zeit für Fahrten mit dem Wohnmobil.

Nachfolger als Polizeipräsident ist Detlef Tolle

Kallerts Nachfolger als Präsident der Polizei Unterfranken wird ab 1. August 2021 Detlef Tolle. Tolle ist derzeit Polizeivizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Das Polizeipräsidium Unterfranken ist zuständig für den Regierungsbezirk Unterfranken und hat seinen Sitz in Würzburg. Der Bereich umfasst die Regionen Bayerischer Untermain, Main-Rhön und Mainfranken. Hier leben rund 1,3 Millionen Menschen auf einer Fläche von 8.532 Quadratkilometern. Für die Sicherheit der Bürger treten derzeit 2.576 Polizeibeamte, darunter 577 Beamtinnen, ein.