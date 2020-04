Amtswechsel in drei Landratsämtern in Unterfranken

Gegen 18.00 Uhr wird der scheidende Würzburger Landrat Eberhard Nuß den Schlüssel zum Landratsamt an seinen Nachfolger und CSU-Kollegen Thomas Eberth übergeben. Nach zwölf Jahren im Amt räumt der 67-Jährige den Chefsessel im Landratsamt. Bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 war Nuß aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Der Übergang von der aktiven Kommunalpolitik in den Ruhestand werde ein Einschnitt sein, so Nuß.

"Das wird ein Fall von 180 Grad, mal schauen, was mich dann da unten aufhält. Aber ich treibe viel Sport und mache Musik, auf dem Sofa werde ich sicher nur selten herumsitzen." Eberhard Nuß

Gerade die letzten zwei Monate seien wegen der Corona-Pandemie nochmals eine besonders arbeitsintensive Zeit gewesen. Eigentlich, so Nuss, habe er sich die Zielgerade seiner Amtszeit "eher als Ausklingen" vorgestellt. Stattdessen sei er als Krisenmanager der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landkreis "nochmal auf jenseits von 100 Prozent" gelaufen, mit Sieben-Tage-Wochen und einem Team im Landratsamt, auf das er nach eigenem Bekunden "unheimlich stolz" ist.

Schulden in zwölf Jahren halbiert

Die offizielle Verabschiedung von Nuss hätte eigentlich bereits mit 400 Gästen in der Landkreisgemeinde Uettingen stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Mit der Übergabe des Schlüssels übergibt Nuß seiner Ansicht nach "ein wohl bestelltes Haus". Die Schulden hätten sich während seiner Amtszeit mehr als halbiert, auch wegen umsichtiger Haushaltsführung. Zugleich habe der Landkreis Würzburg mit 37 Prozent die niedrigste Kreisumlage in ganz Bayern – also der Anteil, den der Landkreis aus den Steuereinnahmen der Gemeinden abschöpft.