Amtswechsel im Landkreis Main-Spessart: Sitter für Schiebel

Nach sieben Jahren als Bürgermeister von Gemünden und direkt im Anschluss zwölf Jahren als Landrat von Main-Spessart mit Amtssitz in Karlstadt ist jetzt Schluss mit der Kommunalpolitik für Thomas Schiebel von den Freien Wählern: Der 61-Jährige hatte seinen letzten Einsatz als Landrat. Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) hatte aus persönlichen Gründen verzichtet, sich ein drittes Mal um den Landratsposten zu bewerben.

Bauprojekte und Begegnungen

Seine persönliche Bilanz: Es bleibt das Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben. Es sei eine intensive Zeit gewesen mit vielen Erfahrungen und vielen schönen Begegnungen. Gern blickt er zurück auf besondere Aktionen wie Landratsschoppen, Landra(d)ts-Radl- oder Motorradtour oder Vereinsjubiläen. Seine Leistungen sollen andere bewerten, doch der Landkreis habe sich weiterentwickelt, auch hinsichtlich seiner Wirtschaftskraft. Beispielhaft nennt Schiebel Schulbauten, aber auch die Mainbrücke Gemünden, die er bereits als Bürgermeister angestoßen hat und die während seiner Landrat-Zeit nach jahrzehntelanger Diskussion praktisch neu gebaut wurde.

Klinikum Main-Spessart größte Herausforderung

Fordernd und anstrengend war für ihn die Zeit der Krankenhausdiskussion, die Standortfrage für das neue Klinikum und die Schließung von Einrichtungen. Die Arbeit geht auch für seine Amtsnachfolgerin Sabine Sitter (CSU) nicht aus, denn das Klinikum muss gebaut, Schulen weiter saniert, Straßen erneuert, Verwaltung umgebaut und die Digitalisierung weiter ausgebaut werden.

Zeit für Hobbys und Familie

Seine bisherige Stellvertreterin Sitter bescheinigt Schiebel kürzlich bei dessen knappen Verabschiedung im Kreisausschuss, immer ein neutraler Mensch, offen und ehrlich in der Kooperation und kurz und knapp, aber klar in der Kommunikation gewesen zu sein. "Feiern, Essen und Trinken" sei nicht sein Ding gewesen, stellte sie fest. Der scheidende Landrat Schiebel versichert, er werde nicht in ein Loch fallen, sondern hoffe, dann endlich Zeit zu haben für Dinge, die zu kurz gekommen sind, wie Familie, Freunde, Hobbys.

Auch im Landkreis Würzburg und im Landkreis Aschaffenburg gibt es neue Landräte. Alle Informationen finden Sie hier.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!