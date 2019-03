vor etwa einer Stunde

Amtsübergabe in Hof: Oberst Reineke verlässt Bundeswehr in Hof

In Hof geht eine Ära zu Ende: Oberst Norbert Reineke wurde nach fast 15 Jahren an der Spitze des einzigen Bundeswehrstandorts in Oberfranken in den Ruhestand verabschiedet. Künftig übernimmt Oberst Torsten Grefe die Leitung.