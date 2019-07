Amtsgericht Fürth muss sich erneut mit Fall Gsell beschäftigen

Die 13. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth hat die Wiederaufnahme des Verfahrens heute angeordnet. Bestehen bleibe allerdings die Verurteilung wegen versuchtem Betrugs zu einem Jahr auf Bewährung, so Gerichtssprecher Friedrich Weitner.

Hausratsversicherung geprellt

Das Amtsgericht Nürnberg ging im Jahr 2004 davon aus, dass Gsell nach dem gewaltsamen Tod ihres Mannes versucht hatte, die Hausratversicherung zu prellen. Gsell hatte verschiedene Gegenstände im Haus bei der Versicherung als gestohlen gemeldet, Hintergrund seien Geldprobleme gewesen. Dieses Urteil habe weiterhin Bestand, so die Kammer heute. Gsell hatte einen Wiederaufnahme-Antrag gestellt, dem jetzt aber nur in Teilen stattgegeben wurde. Das Verfahren gegen die aus verschiedenen TV-Formaten bekannte Tatjana Gsell wird in den kommenden Monaten das Amtsgericht Fürth beschäftigen.

Keine Beteiligung an Raubüberfall auf Ehemann

Gsell wurde anfangs verdächtigt, etwas mit dem Raubüberfall auf ihren Ehemann im Jahr 2003 zu tun gehabt zu haben, an dessen Folgen der Promi-Schönheitschirurg starb. Später wurden zwei Rumänen überführt und wegen besonders schweren Raubes mit Todesfolge zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, eine Tatbeteiligung der Gsell Witwe wurde ausgeschlossen.

Überprüfung der Urteile

Dass Tatjana Gsell ihren Mercedes an Autoschieber verkauft hatte und dann gegenüber der Versicherung als gestohlen meldete, wie es das Amtsgericht später sah, lässt das Landgericht nun überprüfen. Ebenso will das Gericht die Verurteilung wegen des Vorwurfs des Vortäuschens einer Straftat überprüft wissen. Hier geht es um den Verdacht, den Überfall auf ihren Mann inszeniert zu haben.

Raubüberfall auf Gsell-Villa 2003

Der 76-Jährige Franz Gsell wurde im Jahr 2003 in seiner Villa in Nürnberg überfallen, geknebelt und gefesselt. An den Folgen des Überfalls starb der Schönheitschirurg, der bundesweit auch als "Doktor Silikon" bekannt war.