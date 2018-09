Amtseinführung: Heßler leitet das "Bayerische Oberste"

Die bayerische Justiz habe ihren Stolz zurück – mit diesen Worten charakterisierte Ministerpräsident Markus Söder die Wiedereinführung des Bayerischen Obersten Landesgerichts, auch bekannt als "Bayerisches Oberstes". Eine Institution, die es so nur im Freistaat gibt.

Bündelung und Zentralisierung in Bayern als Aufgabe

Der frischgebackene Gerichtspräsident, Hans-Joachim Heßler, freut sich darüber, dass bei manchen Revisionsverfahren die letzte Instanz wieder im Freistaat beheimatet ist.

"Das haben zum Teil die Oberlandesgerichte gemacht, zum Teil der Bundesgerichtshof. Und jetzt wird es wieder gebündelt - mit gesonderten Kräften, die aus der bayerischen Justiz sozusagen nach oben wachsen. Das wird halt eine andere Außenwirkung haben, als wenn das zerstreut ist." Hans-Joachim Heßler, Gerichtspräsident

Denn die Aufgaben des bis 2006 bestehenden Bayerischen Obersten Landesgericht waren in Strafsachen auf die drei Oberlandesgerichte aufgeteilt worden. In Zivilsachen war der Bundesgerichtshof in Karlsruhe letzte Instanz. Nun ist in Fragen des Landesrechts wieder das Bayerische Oberste Landesgerichts zuständig – z.B. bei Streitigkeiten über das Wegerecht oder: Wer muss im Winter streuen und wer nicht?

Bürgernähe als eine Voraussetzung für neues Bayerisches Oberstes Landesgericht

Neben München werden erstmals auch Außenstellen des Bayerischen Obersten Landesgerichts in Nürnberg und Bamberg eingerichtet, um näher am Bürger zu sein.