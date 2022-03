Amtsantritt in Krisenzeiten: Aschaffenburgs neue IHK-Präsidentin

Mit Heike Wenzel aus Heigenbrücken hat die Vollversammlung der IHK Aschaffenburg Mitte Februar erstmals eine Frau zur Präsidentin gewählt. Die 50-Jährige leitet ein Unternehmen für industrielle Messtechnik und ein Hotel im Spessart. Beide Branchen bekamen die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den letzten Jahren deutlich zu spüren. Reichlich Erfahrung im Umgang mit Krisen hat die neue IHK-Präsidentin also bereits.

Idee in Krisenzeiten: Vorreiter bei Vier-Tage-Woche

Eine Vier-Tage-Woche bei gleichem Lohn: für die meisten Arbeitnehmer ein unerfüllter Traum. In ihrem Unternehmen Wenzel Group in Wiesthal im Landkreis Main-Spessart hat Heike Wenzel den Traum für die Beschäftigten Anfang des Jahres wahrgemacht. In der Produktion des Messtechnikherstellers können die Mitarbeiter schon am Donnerstagabend das Wochenende einläuten. Statt 37,5 Stunden arbeiten sie nun pro Woche nur noch 36 Stunden. Die Idee entstand laut Wenzel während der Corona-Pandemie.

"Wir sind da wirklich Vorreiter, vermutlich das erste Produktionsunternehmen in Bayern, das die Vier-Tage-Woche eingeführt hat", so Wenzel im Gespräch mit BR24. Die Überlegung dazu sei aus der notwendigen Kurzarbeit während der Corona-Krise entstanden. Die Beschäftigten lernten die gewonnene Freizeit zu schätzen. Wenzel hörte zu und reagierte. Um Facharbeiter zu halten und auch neue anzulocken, führte sie das neue Modell ein. "Fachkräftemangel ist ein großes Thema. Im Wettbewerb müssen Unternehmen attraktiv bleiben und dabei geht es nicht immer nur ums Geld." In dem Werk in Wiesthal kommt das neue Arbeitszeitmodell jedenfalls gut an.

Erfahrungsschatz aus mehreren Bereichen

Heike Wenzel bringt in ihr Amt als IHK-Präsidentin aber nicht nur die Erfahrung im Bereich Produktion ein. Sie ist außerdem Geschäftsführerin des Vier-Sterne-Hotels Villa Marburg im benachbarten Heigenbrücken in Landkreis Aschaffenburg. Auch in der Gastronomie und in der Hotelbranche hat die Corona-Krise ihre Spuren hinterlassen. Hier wanderten Fachkräfte wegen der Lockdowns in andere Bereiche ab. Vor allem in der Küche ist das Personal knapp. Wenzel reagierte auch hier: Im Restaurant des Hotels bleibt die Küche jetzt an zwei Tagen kalt – sonntags und montags. "Hier haben wird das Problem nicht anders lösen können, aber das Küchenpersonal hat dafür jetzt zwei Tage frei", so Wenzel.

Probleme erkennen und konstruktiv lösen, das scheint der 50-jährigen Unternehmerin zu liegen. Auch der Hauptgeschäftsführer der IHK Aschaffenburg, Andreas Freund, betont im BR24-Gespräch, dass Wenzel einstimmig von der Vollversammlung der IHK gewählt wurde – nicht zuletzt auch deswegen, weil sie Erfahrungen aus mehreren Bereichen einbringe.

In der Krise: "IHK kann zeigen, welche Rolle sie hat"

Der Krieg in der Ukraine stellt viele Unternehmen nun vor erneute Herausforderungen. Die Aufgabe der IHK sieht Heike Wenzel jetzt vor allem darin, die nötigen Informationen ganz aktuell zur Verfügung zu stellen. In der neuen Herausforderung sieht Wenzel zudem auch eine Chance für die Industrie- und Handelskammer. "Gerade in solchen Situationen, in denen Information und auch Gespräche mit der Politik anstehen und notwendig sind, da kann die IHK zeigen, welche Rolle sie hat und wie sie helfen kann."

Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Fokus

Heike Wenzel beginnt jetzt gerade mit ihrer fünfjährigen Amtszeit als IHK-Präsidentin. Neben der aktuellen Krisenbewältigung kündigte sie auch an, Klimaschutz und Nachhaltigkeit stärker in den Fokus rücken zu wollen. "Wir werden die Wirtschaft am bayerischen Untermain auf diesem Weg unterstützen und uns als IHK-Organisation dabei auch für wettbewerbsfähige Standortbedingungen für unsere Unternehmen einsetzen."

Der IHK-Bezirk Aschaffenburg umfasst die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg und die Stadt Aschaffenburg. Dort sind rund 30.000 Mitgliedsunternehmen registriert.