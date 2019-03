vor 16 Minuten

Amtsantritt der neuen Fränkischen Weinkönigin

Carolin Meyer wurde am Freitag zur 64. Fränkischen Weinkönigin gewählt und am Samstag in ihrer Heimat Castell empfangen. Morgen beginnt die Amtszeit von Carolin Meyer mit dem ersten offiziellen Termin. Auch das BR-Studio bekam bereits hohen Besuch.