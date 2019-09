AMS wirbt für Osram-Übernahme: Neue Stellen in Regensburg

Der Vorstand von AMS aus Österreich hat in Aussicht gestellt, dass am Osram-Standort Regensburg neue Arbeitsplätze entstehen könnten, sollte das Übernahmeangebot erfolgreich sein. Konkret wurden die Fertigung und auch der Bereich Forschung und Entwicklung genannt.

Neue Stellen am Regensburger Osram-Standort möglich

Auf Nachfrage sagte Vorstandschef Alexander Everke, man könne sich auch vorstellen, Fertigung aus Asien nach Regensburg zu verlagern. Sowohl AMS als auch Osram haben Standorte in Singapur und Malaysia. AMS hatte für das Übernahmeangebot ursprünglich eine Schwelle von 70 Prozent als Bedingung genannt, nun wäre das Unternehmen aus der Steiermark auch mit 62,5 Prozent zufrieden. AMS hält selbst bislang zirka drei Prozent der Osram-Aktien. Die Firmenspitze ist zuversichtlich, die neue niedrigere Schwelle zu erreichen.

Stellenkürzung in Münchner Osram-Verwaltung denkbar

Zusammen soll ein europäischer Marktführer entstehen, der die Lichterzeugung von Osram mit der Sensorik von AMS zusammenführen würde. Weil sich beide Unternehmen in ihren Bereichen ergänzten, rechnet AMS nicht mit größeren Schwierigkeiten oder Auflagen durch die Kartellbehörden. Einen "Plan B" habe man nicht. CEO Alexander Everke machte aber auch deutlich, dass im Falle eines Zusammenschlusses in der Osram-Zentrale in München in der Verwaltung Stellen wegfallen könnten.

AMS würde Digitalgeschäft nach Übernahme verkaufen

Geplant ist ein doppelter Konzernsitz: in Premstätten in der Steiermark und in München. Auch der Name Osram soll im neuen Firmennamen erhalten bleiben. Sollte das Übernahmeangebot von AMS für Osram Erfolg haben, dann steht das Digitalgeschäft von Osram zur Disposition. Für diesen Bereich werde ein strategischer Käufer gesucht, der diesen Teil als Teil des eigenen Kerngeschäfts weiterentwickeln wolle. AMS verfügt nach eigener Darstellung über eine Liste potentieller Interessenten, sie seien an AMS herangetreten, aber bislang habe es noch keine Gespräche gegeben.

Eine außerordentliche Hauptversammlung Ende Oktober soll den Weg frei machen für eine Kapitalerhöhung von AMS für die geplante Übernahme des Münchener Konzerns.