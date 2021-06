18.06.2021, 17:12 Uhr

Amphibienschutz: Stadt Kaufbeuren will Neubaugebiet überprüfen

Teilerfolg für die Naturschützer in Kaufbeuren: Nach einem Runden Tisch zum Streit um ein geplantes Baugebiet am Kaiserweiher will die Stadt die Pläne nun noch einmal prüfen lassen. Das Gewässer gilt als Paradies für Kröten, Frösche und Molche.