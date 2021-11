Ampelwarnstufen Gelb und Rot: Die neuen Corona-Regeln in Bayern

Wann und wie lange gelten die Maßnahmen?

Für die Verschärfungen wurde die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverodnung geändert. Ab Samstag, den 6. November treten die Änderungen in Kraft.

Stellt die Kommune, der Landkreis oder das Bayerische Gesundheitsministerium eine Hotspot-Region fest, gelten die Maßnahmen ab dem darauffolgenden Tag. Sie enden, wenn entweder die Inzidenz oder die belegten Krankenhausbetten in dieser Region für drei Tage unter die kritischen Werte gesunken sind.

Änderungen an den Schulen

Unabhängig von der Krankenhaus-Ampel wird an Bayerns Schulen die Maskenpflicht wieder eingeführt: an Grundschulen für eine Woche ab Montag, in weiterführenden Schulen für die kommenden zwei Wochen. Sie gilt unabhängig vom Mindestabstand und nur im Gebäude, also am Platz oder beispielsweise auf den Gängen. Auf dem Schulhof müssen die Schüler keine Maske tragen.

Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 dürfen zudem Stoffmasken tragen, alle anderen brauchen eine medizinische Maske. Gibt es in der Klasse einen Corona-Fall, werden die anderen Schüler eine Woche lang jeden Tag getestet.

Verstöße sollen konsequent geahndet werden

Die 3G-, 3G plus- und 2G-Regeln soll künftig strenger kontrolliert werden, kündigte Ministerpräsident Söder an. Dazu sollen Stichprobenkontrollen durchgeführt und Verstöße "konsequent geahndet werden". Gesundheits- und Innenministerium sollen sich hierfür geeignete Maßnahmen überlegen.