Ampelfrauen in Sonthofen dürfen vorerst bleiben

Nach bayerischen Verwaltungsvorschriften sind die Ampelfrauen eigentlich illegal und entsprechen nicht den Regeln der Straßenverkehrsordnung. Aber die Regierung von Schwaben will sie vorläufig dulden. Die Behörde will vorerst nicht mehr nachfragen, wie es um die Ampelfrauen in Sonthofen steht.

Streit zwischen Bezirk, Landratsamt und Stadt

Die Ampelfrauen waren 2013 anlässlich des Weltfrauentags angebracht worden. Die Bezirksregierung forderte schließlich, sie wieder durch die in Bayern üblichen Ampelmännchen zu ersetzen. Dagegen wehrte sich Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm von den Freien Wählern. Unterstützt wurde er vom Oberallgäuer Landrat Anton Klotz, der sich nun mit dem Regierungspräsidenten Erwin Lohner auf die Duldung der Ampelfrauen geeinigt hat.

Ampeln könnten überflüssig werden

In den nächsten Jahren ist ohnehin eine Umgestaltung des Platzes angedacht, an dem die Ampelfrauen den Verkehr regeln. Dann könnten die Ampeln an der Einmündung der Richard-Wagner-Straße in die Promenadestraße möglicherweise überflüssig werden.