Ampel-Koalition überzeugt Nürnberger Klimaaktivisten nicht

Sechs junge Menschen sitzen um einen Tisch, darum ein Sofa und mehrere Stühle. Sie sind dick eingepackt mit Jacke, Mütze und Schal. Heizung? Fehlanzeige. Denn wenn man es genau nimmt, sitzen die sechs jungen Menschen im Freien. Genauer gesagt im sogenannten Klimacamp auf dem Sebalder Platz in Nürnberg, mitten in der Innenstadt, im Schatten der Kirche Sankt Sebald. Seit September 2020 sind sie hier, um mit ihrer Dauerpräsenz für mehr Klimaschutz einzutreten. Und so wie es aussieht, werden sie wohl noch eine Weile bleiben.

Denn: Von dem Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien sind hier die wenigsten überzeugt, so auch die 17-jährige Schülerin Rosa. Gleich nach der Bundestagswahl sei ihr klar gewesen, dass ihr Wunsch nach mehr Klimaschutz wohl nicht von der möglichen neuen Bundesregierung umgesetzt werden wird.

Klimaschutz mit FDP möglich?

Was die 17-Jährige besonders stört ist, dass es so aussieht, als ob der ÖPNV nicht weiter ausgebaut wird. Rosa würde sich zudem wünschen, dass dieser für alle kostenlos werden würde. Dass das wichtige Verkehrsministerium durch die FDP besetzt werden soll, sieht sie kritisch. Man brauche nicht noch mehr Fahrzeuge, egal ob Verbrenner oder elektrisch, sagt Rosa. Student Leo sieht das ähnlich. Dass der Bundesverkehrswegeplan fortgesetzt werden soll, wertet er so, dass weiterhin viele Straßen für Lkw und Pkw gebaut werden sollen.

Kohleausstieg nur "idealerweise"

Was viele im Klimacamp stört, ist die Tatsache, dass im Koalitionsvertrag die Rede davon ist, dass der Kohleausstieg "idealerweise" für das Jahr 2030 angestrebt werden soll. Der 21-Jährige Student Leo, der an Universität Nürnberg Wirtschaftswissenschaften studiert, ärgert sich. Die Formulierung "idealerweise" bezeichnet er als lächerlich. Da wolle man sich aus der Verantwortung rausreden, so der 21-Jährige.

Dass die Bundesregierung plant, bis 2030 rund 80 Prozent des Stroms durch neue Energie zu erzeugen, findet er gut und wichtig. Allerdings brauche es da auch Kontrollen, damit dies wirklich geschehe, sagt er.

"Wir bleiben, bis ihr handelt"

Deshalb wollen die Klimaaktivisten ihr Camp am Sebalder Platz erhalten. Der Slogan "Wir bleiben bis, ihr handelt" werde ernst genommen, sagt Leo. Das sieht auch der Versammlungsleiter, Markus Feuerlein, so.

Die Klimakrise sei einer der größten und dafür müsste viel investiert werden, findet Feuerlein. Auch wenn manches im Koalitionsvertrag hoffen lasse, so müsse weiterhin Druck auf die Politik ausgeübt werden.