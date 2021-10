Ampel-Koalition: In Herzogenaurach erprobte Realität

In Berlin wollen SPD, FDP und Grüne mit den Sondierungen für eine Ampel-Koalition beginnen. Wie ein solches Bündnis funktionieren kann, das können sich die Vertreter der Bundespolitik auf kommunaler Ebene in Mittelfranken ansehen. Denn in Herzogenaurach steht die Ampel schon länger – seit Mai 2020.

Gute Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg

Der erste Bürgermeister German Hacker von der SPD hat das Amt nun schon seit 13 Jahren inne. Die Zusammenarbeit mit seinen beiden Stellvertretern funktioniert gut, berichtet Hacker. Er kennt seine Stellvertreter, den Zweiten Bürgermeister Georgios Halkias von den Grünen und den Dritten Bürgermeister Michael Dassler (FDP) seit vielen Jahren.

"Wir sind auf kommunaler Ebene sehr nah beieinander. Und insofern war nach der Kommunalwahl klar: Die Ampel ist für unsere Stadt eine gute Möglichkeit. Die Austauschgespräche haben dann zu dieser Konstellation geführt. Und ich muss sagen: Seitdem läuft es wirklich gut." German Hacker (SPD), Erster Bürgermeister von Herzogenaurach

Auch Georgios Halkias ist voll des Lobes über die Zusammenarbeit im Rathaus. Er war in der vergangenen Legislaturperiode bereits als Dritter Bürgermeister unter dem Sozialdemokraten Hacker tätig und findet die aktuelle Besetzung im Rathaus äußerst produktiv.

"Die Zusammenarbeit zur Zeit ist bestens. Alles läuft optimal und der Austausch funktioniert wirklich gut. Es ist genau so, wie es sein sollte. Also, ich würde sagen: Wir sind wirklich vorbildlich." Georgios Halkias (Grüne), Zweiter Bürgermeister von Herzogenaurach

Zankapfel Verkehrsprojekte

Doch selbstverständlich herrscht nicht immer eitel Sonnenschein zwischen den drei Bürgermeistern und ihren Parteien im Herzogenauracher Rathaus. Zankapfel sind häufig Verkehrsthemen. Da vertreten die drei oft völlig unterschiedliche Auffassungen.

So zum Beispiel die geplante Stadtumlandbahn (StUB), die Herzogenaurach mit Nürnberg und Erlangen verbinden könnte. Ein Thema, das in Herzogenaurach schon lange heiß und kontrovers debattiert wird. Die FDP hatte vor einigen Jahren schon gemeinsam mit den Freien Wählern einen Bürgerentscheid zur StUB ins Leben gerufen. Die Liberalen hätten die Stadtumlandbahn gerne verhindert, Grüne und SPD wollen sie. Nachdem sich viele Bürger für den Bau der StUB ausgesprochen hatten, fügte sich die FDP,

Kontroverse Ansichten vertreten die drei Bürgermeister auch bei der geplanten Süd-Umfahrung, die den Ortsteil Niederndorf in puncto Autoverkehr entlasten soll. Nach Ansicht der SDP und der CSU eine gute Idee, doch Grüne und FPD lehnen das Vorhaben ab.

"Es gibt da eine klare Absprache: Wenn es um solche substantiellen Themen geht, dann stimmt jeder so ab, wie er denkt. Dann gibt es keine Mehrheit, zumindest keine Ampel-Mehrheit." Michael Dassler (FDP), Dritter Bürgermeister von Herzogenaurach

Gespannter Blick in die Hauptstadt

Insgesamt sind auch die Herzogenauracher Bürger mit der "Ampel" im Rathaus zufrieden. Jetzt blicken sie alle gespannt nach Berlin, um zu sehen, ob auch auf Bundesebene eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und den Grünen zustande kommen wird.