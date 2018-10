Ampel in Hof soll Rückstau auf A9 verhindern

Vorübergehende Behinderungen

Während der Bauarbeiten, die am Montagmorgen (01.10.18) begonnen haben, ist aber zunächst mit zusätzlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Denn es wird voraussichtlich bis Anfang November dauern, bis die Ampelanlage eingerichtet ist. Ab dem 8. Oktober werden Autobahnauffahrten in Richtung Berlin und in Richtung München jeweils für eine Woche gesperrt.

Auch die B15 soll sicherer werden

Die Installation der Ampel-Anlage ist der Startschuss , um die B 15 Richtung Hof verkehrssicherer auszubauen. So soll die vierspurige Bundesstraße nächstes Jahr für rund 15 Millionen Euro eine Mitteltrennung bekommen. Denn auf der rund fünf Kilometer langen Teilstrecke der B 15 sind in den vergangenen Jahren bei schweren Unfälle immer wieder Autos in den Gegenverkehr geprallt – es gab zahlreiche Verletzte und fünf Tote, unter anderem auch zwei Polizisten.

Umfangreiche Baumaßnahmen

Für die Verbesserung der Verkehrssicherheit muss nicht nur die Straße von der Autobahn-Ausfahrt Hof-West bei Leupoldsgrün bis zur Stadtgrenze von Hof um drei Meter verbreitert werden, sondern es ist auch der Ausbau von vier Brücken auf dem rund fünf Kilometer langen Teilstück nötig.