Ampel-Frust, Wahlkampf-Lust: CSU-Parteitag mit Söder und Merz

Nein, einen Baum hat Friedrich Merz noch nie umarmt, wie der CDU-Chef jetzt in einem Interview klarstellte. Das unterscheidet ihn vom Vorsitzenden der Schwesterpartei CSU, Markus Söder. Eine Umarmung der beiden Unions-Politiker bekommen CSU-Funktionäre und Journalisten bei der Ankunft von Merz beim CSU-Parteitag in Augsburg nicht zu sehen, sondern nur einen Händedruck.

Dafür hören die CSU-Delegierten und Pressevertreter ganz viel vom neuen Miteinander der beiden Schwesterparteien: Söder und Merz demonstrieren Zusammenhalt. Und sie versuchen, auch inhaltlich einen gemeinsamen Kurs zu vermitteln - einen erkennbar konservativeren Kurs als in den vergangenen Jahren. Das Umarmen von Bäumen hat dabei keine Priorität.

Das "schreckliche Jahr" der Union

Merz ist schon der dritte CDU-Chef, den Söder auf einem CSU-Parteitag begrüßt. 2019 beschwor Annegret Kramp-Karrenbauer in München die Geschlossenheit der Union. 2021 bemühten sich Söder und Armin Laschet in Nürnberg, kurz vor der Bundestagswahl noch ein demonstratives Signal der Harmonie in die Republik zu senden - nach monatelangen Sticheleien und Streitereien. Die Bundestagswahl wurde für die Union zum Desaster, in Berlin regiert nun die Ampel, CDU und CSU mussten nach 16 Jahren auf der Oppositionsbank Platz nehmen.

Jetzt ist Oppositionsführer Merz in Augsburg, um die Geschlossenheit der Union zu zeigen. Gleich zu Beginn seiner Rede verspricht er: So ein Gegeneinander wie 2021, so ein "Annus horribilis" (lateinisch: schreckliches Jahr), werde sich nicht wiederholen. Denn: "Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt." Auch Söder mahnt, aus der Vergangenheit die richtigen Schlüsse zu ziehen. Fast könnte der Eindruck entstehen, der CSU-Chef hätte gar nichts zu tun gehabt mit dem unionsinternen Ringen um die Kanzlerkandidatur 2021. Dabei hatte Söder diesen Konflikt wegen seiner eigenen Ambitionen maßgeblich befeuert, musste aber letztlich Laschet den Vortritt lassen.

Söder steht vor seiner "Schicksalswahl"

Wie gut zwei so machtbewusste Politiker wie Merz und Söder miteinander auskämen, wenn es etwas zu verteilen gäbe in der Union - darüber lässt sich trefflich spekulieren. Aktuell stehen solche Fragen nicht an, beide kommen sich somit nicht in die Quere. Söder versichert immer wieder, seine Kanzler-Träume abgehakt zu haben. Unzweifelhaft hat für ihn jetzt die bayerische Landtagswahl in knapp einem Jahr absolute Priorität - seine "Schicksalswahl", wie er es selbst mal formuliert hat. Die Bundestagswahl 2025 dagegen ist noch weit weg.

Auf Bundesebene schweißt die Oppositionsrolle die Schwesterparteien mehr zusammen, als es eine Regierungsbeteiligung täte. Es muss nicht um Gesetze gerungen werden, es gibt keine nachträglichen CSU-Querschüsse aus München nach gemeinsam im Bund getroffenen Entscheidungen. Vielmehr sind CDU und CSU vereint im Unmut über das Regierungsverhalten der Ampel-Parteien und suchen ihr Heil seit Monaten in Attacken auf SPD, Grüne und FDP. Auch beim großen CSU-Familientreffen in Augsburg gibt es davon reichlich zu hören. Der CDU-Vorsitzende erklärt Scholz zum respektlosesten Bundeskanzler aller Zeiten, Söder die Ampel zu einer "der schwächsten Regierungen, die wir je in der Bundesrepublik Deutschland gehabt haben".

Mehr als Ampel-Bashing

Beide Parteichefs sind in Augsburg aber erkennbar darum bemüht, dem öffentlichen Eindruck entgegenzutreten, dass sie sich mit Ampel-Bashing begnügen. CSU-Generalsekretär Martin Huber hatte schon vorab versprochen, die CSU werde sich als "konstruktive Kraft" präsentieren. Söder gibt am Rednerpult sogar das Ziel aus, den Menschen "Hoffnung zu vermitteln in schweren Zeiten". Auch Merz betont, die Union dürfe sich nicht in Kritik erschöpfen, sondern müsse eigene Vorschläge machen.

Vor allem Söder, der längst im Wahlkampfmodus ist, hat sich für seine Parteitagsrede eine Neuigkeit überlegt: Angesichts der Energiekrise kündigt der bayerische Ministerpräsident ein umfassendes Elektrolyse-Programm zur Herstellung von grünem Wasserstoff an - in jeder bayerischen Region solle ein eigenes Kraftwerk entstehen. Zudem will er in Wasserstoffpipelines aus dem Süden investieren - und so Bayern "unabhängiger vom Ampel-Norden" machen. Natürlich weiß Söder, dass dieses Energie-Programm nicht so plakativ ist wie CSU-Wahlkampfschlager früherer Jahre, es verspricht aber mehr Substanz und passt zu Söders Selbstinszenierung als Hightech-Pionier in Deutschland. "Laptop und Leserhose" war einmal, Söder will mit seinem Namen den Slogan "Hightech und Heimat" verbunden wissen.

AKW-Kühlturm statt Baum

Der CSU-Chef schwärmt in Augsburg von der "gemeinsamen Philosophie" der Union, von der "großen gemeinsamen Linie". In der Tat haben Söder wie Merz ihrer jeweiligen Partei in den vergangenen Monaten eine Kurskorrektur verordnet, beide richten den Fokus stärker auf klassisch konservativ-bürgerliche Positionen. Merz setzt sich dabei etwas von der Linie der Ära Angela Merkel ab, Söder von den ersten Jahren der Ära Söder.

Vorbei sind die Zeiten, in denen er die CSU attraktiver für städtische, weibliche und jüngere Wählerschichten machen wollte, mit den Grünen flirtete - und damit so manchen Stammwähler überforderte. Aus dieser Frühphase ist vielen Söders Baum-Umarmungs-Foto in Erinnerung - für die jüngere Zeit ist ein ganz anders Bild sinnbildlich: Söder und Merz vor dem Kühlturm des Atomkraftwerks Isar 2, der zu mächtig ist, um ihn umarmen zu können.

Söder umschmeichelt konservative Wähler

Die CSU müsse ihre Wähler nicht "krampfhaft irgendwo links der Mitte suchen", verkündet Söder in Augsburg. Die Zielgruppen der Christsozialen seien "in der Mitte der Bürgerlichkeit suchen". Und der CSU-Chef versäumt es nicht, seine Rede auf diese Zielgruppen zuzuschneiden: Er bekennt sich zum Lebensschutz, verteidigt den Abtreibungsparagraphen 218 und erteilt dem "assistierten Suizid" eine Absage. Er lobt die Verdienste der bayerischen Polizei und wendet sich entschieden gegen die Legalisierung von Cannabis. Er bekennt sich zum Religionsunterricht im Freistaat und lehnt eine Einheitsschule ab. Er geißelt Berliner Wokeness und das neue Bürgergeld.

Ja, das Klima erwähnt Söder auch dieses Mal in seiner Rede, es nimmt nur nicht mehr den gleichen Raum ein wie vor der Corona- und der Energiekrise. Das CSU-Profil sei nach vielen Jahren Großer Koalition verwischt gewesen, analysiert Söder in seiner Rede, jetzt aber habe die Partei wieder ihre Mitte gefunden.

Die CSU und das Bayern-Gefühl

Darüber hinaus wird deutlich, dass Söder im Landtagswahlkampf die gleiche Bayern-Karte spielen möchte, auf die sich die Christsozialen oft besinnen, wenn es um eine Menge geht: die alte Gleichung "Bayern = CSU". Die CSU könne mit ihrer Bilanz punkten, gibt der Parteichef den mehr als 800 Delegierten mit auf den Weg, müsse aber auch das Herz ansprechen. "Es ist wichtig, das Bayern-Gefühl jedenfalls mehrheitlich zu repräsentieren." Im Wahlkampf müsse die CSU ihre größte Stärke ausspielen: im Land präsent sein, nah an den Menschen. Als Hausaufgabe gibt er der Basis mit: Es dürfe kein Fest, keine Veranstaltung, keine Diskussion ohne die CSU geben.

Der Parteichef geht hier seit Monaten mit Beispiel voraus, reist unermüdlich kreuz und quer durch den Freistaat, ein Termin jagt den anderen, bis zur Landtagswahl wird er weiter omnipräsent bleiben. Vor allem im Wahlkampf-Endspurt wird ihn dabei sicher auch Friedrich Merz unterstützen. "Wenn die CSU es will, bin ich dazu bereit, völlig klar", sagte der CDU-Chef der "Augsburger Allgemeinen". Der CSU-Parteitag an diesem Wochenende lässt jedenfalls vermuten, dass die Harmonie der Schwesterparteien dieses Mal eine Zeitlang halten könnte.