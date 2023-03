Ampel-Einigung aus Sicht Bayerns: Wachsweich oder großer Wurf?

Aiwanger: Der "ganz große Unsinn" ist verhindert worden

Ähnlich äußerte sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Eine höhere Maut führt dazu, dass die Produkte im Supermarkt teurer werden." Seiner Meinung nach hätte die Ampel stattdessen die Einkommenssteuer senken müssen: "Bei zehn Prozent Inflation brauchen die Menschen mehr Geld in der Tasche, nicht weniger."

Aiwanger begrüßte, dass das umstrittene Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen abgeschwächt wurde. Damit sei "der ganz große Unsinn" verhindert worden. Die Ampel habe jetzt erkannt, dass die Umstellung von Erdgasnetzen und -heizungen auf Wasserstoff eine Lösung sein könne – "sage ich seit Jahren, kommt jetzt endlich".

Holetschek: Für Pflegende enttäuschend

Unzufrieden zeigte sich auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU): "Die Koalitionsspitzen von SPD, Grünen und FDP haben rund 30 Stunden über Zukunftsthemen verhandelt, aber nichts für die Generationen-Herausforderung Pflege zustande gebracht."

Für die Pflegebedürftigen und die Angehörigen sei das enttäuschend. Sollte die Bundesregierung das Großthema Pflege nicht rasch mit einer wegweisenden Reform angehen, drohe ein echter Generationenkonflikt.

FDP: Beschleunigter Autobahnausbau in Bayern

FDP-Landes- und Fraktionschef Martin Hagen sprach dagegen von "hervorragenden Ergebnissen – gerade für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern". Die Ampel stärke nicht nur die Schiene, sie ermögliche auch den beschleunigten Ausbau mehrerer bayerischer Autobahnen. "So können 24 Engpässe zeitnah beseitigt werden – das bedeutet künftig weniger Stau im Freistaat." Die Ampel habe in drei Tagen mehr erreicht als die bayerische Staatsregierung in der gesamten Legislaturperiode.

Beim Klimaschutz habe die FDP einen pragmatischen, technologieoffenen Ansatz durchgesetzt, sagte Hagen. Niemand müsse seine funktionierende Heizung austauschen: "Auch künftig bleiben Gasheizungen möglich, wenn sie mit klimaneutralen Brennstoffen betrieben werden."

Grüne sehen "Licht und Schatten"

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sprach von einer Einigung "mit viel Licht, aber auch etwas Schatten". Die Ergebnisse zeigten, dass nur die Grünen für konsequenten Klimaschutz kämpften. Sie würde sich wünschen, dass in Zukunft der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen von allen Parteien als Toppriorität gesehen wird – "nicht nur verbal, sondern auch in der konkreten Umsetzung".

Positiv sei, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werde, der Klimaschutz in die Gebäude komme und Deutschland sich von "dreckigen Öl- und Gasheizungen" verabschiede. Als "Meilenstein" wertete Schulze, dass mehr Geld in die Bahn investiert werde. Ein Wermutstropfen dagegen sei der schnellere Ausbau von Autobahn-Teilstücken.

Bayern-SPD: "Großer Wurf"

SPD-Fraktions- und Landeschef Florian von Brunn betonte, dass durch die Einigung der Ausbau der Bahn Priorität habe. Darüber hinaus sei beschlossen worden, an 144 Stellen, "wo wir die ganze Zeit Stau haben", den Autobahnausbau zu beschleunigen. "Das finde ich in Ordnung."

Als Erfolg wertete der SPD-Politiker, dass der Ausbau der Windenergie und der Photovoltaik vorangebracht werde. "Das bedeutet bezahlbare und saubere Energie für die Menschen in Bayern." Von Brunn sprach zusammenfassend von einem "großen Wurf".

Söder bezeichnet Grüne als "massiv gerupft"

Nach Meinung von CSU-Chef Söder wurden die Grünen bei den Verhandlungen "massiv gerupft". Die Glaubwürdigkeit beim Klimaschutz sei "deutlich reduziert", die "Klima-Koalition" gebe es eigentlich nicht mehr. Auch nach Meinung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt können die Grünen nicht zufrieden sein: "Das ist eindeutig, glaube ich, an vielen Stellen zu Lasten der grünen Programmatik gegangen."

Bund Naturschutz: "Fassungslos und wütend"

Deutliche Kritik kommt vom Bund Naturschutz (BN) in Bayern, insbesondere wegen der geplanten Autobahnausbauten an der A8, A3, A9, A92, A94 und A99. Von den 144 Straßenbauprojekten, die beschleunigt umgesetzt werden sollten, lägen 23 in Bayern, also 16 Prozent. "Der Freistaat ist absolut ausreichend mit Straßen erschlossen", sagte BN-Landeschef Richard Mergner. Statt den "ausufernden Flächenverbrauch" einzudämmen, solle nun weiter Natur zubetoniert werden. "Das macht mich fassungslos und wütend!"

So verlaufe beispielsweise der Ausbau der geplanten A8 bei Traunstein/Siegsdorf in Richtung Inntal durch ein sensibles Schutzgebiet. "Jetzt liegt es an der Bayerischen Staatsregierung diesem Irrsinn entgegenzutreten", betonte Mergner. "Ich appelliere eindringlich an Ministerpräsident Markus Söder, diese Projekte zu stoppen." Ähnlich äußerte sich auch Grünen-Politikerin Schulze: Die schnellere Realisierung der Autobahn-Teilstücke stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeslandes. Darum gelte es jetzt, dafür zu werben, "das die Staatsregierung nicht den Finger hebt".