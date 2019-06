Ampel-Bergmännchen in ehemaligen Bergbaustadt Penzberg

Penzberg ist eine ehemalige Bergbaustadt. Im Juli feiert Penzberg sein 100–jähriges Stadtjubiläum und blickt auf eine 170-jährige Bergbaugeschichte zurück. Deswegen wollten die Penzberger Ampel-Bergmännchen. Mit einer Grubenlampe in der Hand leuchten sie in grün und rot an der Bahnhofstraße. Erstmals wurden diese Ampel-Bergmännchen bei Städten im Ruhrgebiet installiert. Die Genehmigung zu bekommen war nicht ganz einfach.

Zähe Verhandlungen mit den Behörden

Bayerische Behörden täten sich offenbar schwer, bei Lichtzeichenanlagen besondere Zeichen zu genehmigen, sagt der Dritte Bürgermeister von Penzberg, Ludwig Schmuck, gegenüber dem BR.

Mainzel-Ampelmännchen und schwul-lesbische Ampelfiguren

Im Laufe der kommenden Tage sollen alle vier Übergänge der Hauptkreuzung mit insgesamt acht stehenden und acht gehenden Bergmännchen umgerüstet werden.

Abgewandelte Ampel-Männchen gibt es gar nicht so selten: In Mainz beispielsweise wurden Mainzelmännchen in Fußgängerampeln eingebaut und im Münchner Glockenbachviertel stehen Ampeln mit schwulen und lesbischen Ampelfiguren.