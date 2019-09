Amorbacher Unternehmen Owa investiert Millionen in Wollewerk

Das Faserplattenwerk Owa im unterfränkischen Amorbach nimmt nach eigenen Angaben eine der größten Investitionen ihrer 70-jährigen Firmengeschichte vor. Die Odenwald Faserplattenwerke stellen die Mineralwolle für ihre Unterdecken selbst her. Der mittelständische Deckenplattenhersteller gilt branchenweit als führend. Mit der Millioneninvestition, werde das Unternehmen über eine der modernsten Filteranlagen in Europa verfügen, so Unternehmensvertreter Maximilian von Funk.

Owa größter Arbeitgeber am südlichen Untermain

Über die genaue Höhe des Investitionsvolumens schweigt sich der Geschäftsführer aus. "Das aktuelle Investitionspaket und die dazugehörige Mineralwollanlage sind eine der größten Investitionspakete in unserer Unternehmensgeschichte. Es dient - wie auch weitere Aktivitäten - der Gewährleistung höchster Qualität bei Prozessen, Produkten und Dienstleistungen", sagte er dem Main-Echo. Die Odenwald Faserplattenwerk GmbH exportiert als Hersteller von Deckensystemen in über 80 Länder. Die Produktion findet in Amorbach statt. Mit 500 Mitarbeitern ist das Owa Wollewerk einer der größten Arbeitgeber am südlichen Untermain.