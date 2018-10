Amorbach erwacht mit neuem Tourismuskonzept

Die Stadt im Dreiländereck zwischen Bayern, Hessen und Baden-Württemberg hat sich über Jahrzehnte auf ihrem schönen Namen ausgeruht und die Touristen blieben aus, denn letztlich gab es zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten, so schätzen es Beobachter ein. Die Besucher konzentrieren sich lieber auf die benachbarten Städte, wie zum Beispiel Miltenberg.

Tourismuskonzept soll Amorbach retten

Stadtrat und Bürgermeister entwickeln gerade ein Tourismuskonzept und die Gästeführer werden geschult. So wollen die Amorbacher wieder von der steigenden Attraktivität Frankens profitieren. Denn in der aktuellen Studie des Deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr, DWIF, vom Mai 2018 wurden bis zu 10,5 Milliarden Euro touristischer Umsatz für die Regionen des Tourismusverbandes Franken nachgewiesen.

Amorbach und seine Attraktionen

Die malerische Stadt im Landkreis Miltenberg könnte mit ihrer Fürstlichen Abteikirche, der berühmten Stumm-Orgel und der wandlungsvollen Landschaft des Odenwalds direkt vor der Tür hier kräftig punkten. Andreas Fürst zu Leiningen investiert in ein jahrelang leerstehendes Hotel direkt in der Stadtmitte. Das denkmalgeschützte Gebäude soll für rund sechs Millionen Euro in neuem Glanz erstrahlen. Ab April 2019 sollen in dem neuen "drei Sterne Plus Hotel" 50 Zimmer zur Verfügung stehen. Auch weitere Leerstände in der Innenstadt will Amorbach angehen – damit die Stadt mit dem klingenden Namen wieder floriert.