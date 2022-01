Amoklauf geplant? 21-Jähriger in Augsburg vor Gericht

Hat ein 21-Jähriger einen Amoklauf geplant? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Montag, den 31. Januar, das Amtsgericht in Augsburg. Dem Mann aus dem Raum Augsburg wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last gelegt. Laut Anklage soll sich der Mann im Internet Anleitungen zum Bau von Bomben, Waffen und zur Herstellung von Sprengstoffen beschafft und gespeichert haben.

Anklage: Amoklauf mit Waffe und Sprengsätzen geplant

Er habe Vorbereitungen dazu getroffen, in absehbarer Zeit in Deutschland einen Amoklauf mit einer Waffe und selbst hergestellten Sprengsätzen zu begehen. Deshalb soll er sich ein Magazin für eine Schusswaffe besorgt haben und Grundstoffe, um einen Sprengsatz zu bauen. Er soll sich zudem intensiv mit dem im Juli 2016 verübten Amoklauf am OEZ München befasst haben, außerdem Manifeste und Dokumente mit dem Thema Amoklauf sowie seine Planungen dazu verfasst haben.

Extremistische Inhalte auf dem Handy

Bei einer Durchsuchung seines Zimmers wurden Utensilien für den Bau einer Deobombe sichergestellt. Zusätzlich hatte der Angeklagte auf seinem Handy kinderpornographische Darstellungen und Bilder, die Hakenkreuze, SS-Runen und stilisierte Darstellungen Adolf Hitlers zeigten. Ein Urteil wird erst am zweiten Verhandlungstag, am 7. Februar, erwartet.