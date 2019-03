Amokläufe verhindern: Was an bayerischen Schulen getan wird

Der 11. März 2009: Gegen 9.30 Uhr betritt der Täter die Albertville-Realschule in Winnenden und schießt mit einer Waffe seines Vaters, einer Beretta 92, auf Schüler und Lehrer. Nach einer mehrstündigen Flucht vor der Polizei hat der 17-Jährige insgesamt 15 Menschen tödlich verletzt. Am Ende erschießt er sich selbst.

Vor allem nach dem Amoklauf von Winnenden begann eine politische Diskussion um die Frage, wie man in Zukunft Amokläufe verhindern und Schulen sicherer machen könne. Auch in Bayern hat sich seitdem einiges verändert.

Sicherheitskonzept für jede Schule in Bayern

Seit 2013 hat das Bayerische Kultusministerium die staatlichen Schulen dazu verpflichtet, ein eigenes Sicherheitskonzept zu entwickeln. Das bedeutet: Jede Schule erarbeitet zusammen mit der Polizei eine Strategie im Falle eines Amoklaufs aus. Außerdem muss seitdem jede Schule ein Krisenteam mit einem Schulpsychologen haben, um in Krisensituationen die Handlungsfähigkeit der Schule gewährleisten zu können und generell die Sicherheit in der Schule zu erhöhen.

Was also tun, wenn man Schüsse in der Schule hört?

Seitens der Schule sollte der Amoklauf so schnell wie möglich bei der Polizei gemeldet werden. „Dann laufen bei uns die Konzepte an“, sagt Rainer Pabst vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. „Das heißt, wir können die Grundrisspläne und die Verkehrsmöglichkeiten rund um die Schule abchecken – und die Einsatzkräfte auf die gegebene Situation vorbereiten.“ Allein sein Präsidium berät 400 Schulen mit ihrem Sicherheitskonzept, das im Idealfall jedes Jahr überprüft und nach Bedarf verbessert wird.

Im Krisenfall: besonnen bleiben und auf eigene Sicherheit achten

„Man hat sich darauf konzentriert, dass man den Schülern, den Rektoren und den Lehrern Verhaltensmöglichkeiten an die Hand gibt. Diese werden auch durch die Schulen intensiv geübt und auch an Elternabenden vermittelt,“ sagt Rainer Pabst. Man wolle dafür sorgen, dass die Konzepte in den Köpfen bleiben, um im Krisenfall Handlungssicherheit zu schaffen.

Das Wichtigste aber sei, trotz der Extremsituation besonnen zu bleiben – und sich vor allem erst einmal um den eigenen Schutz zu kümmern: Hierfür gibt es sogar ein offizielles Merkblatt zum „Verhalten bei Verdacht auf eine Amoklage“: Darin wird beispielsweise empfohlen, die Türen des Klassenzimmers zu verschließen, wenn Schüsse aus einem anderen Raum zu hören sind; Deckung zu suchen und lange beziehungsweise gefährliche Fluchtwege zu vermeiden.

Was kann man präventiv gegen Amokläufe tun?

Hans-Joachim Röthlein ist Schulpsychologe – und war auch nach anderen Amokläufen, zum Beispiel in Erfurt und in Freising, vor Ort, um den Betroffenen zu helfen. Er gehört zum Team von „KIBBS“, dem Kriseninterventions- und Bewältigungsteam bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. KIBBS wurde nach dem Amoklauf von Winnenden vom bayerischen Kultusministerium eingerichtet. Zu seinen Aufgaben gehört nicht nur die psychologische Nachsorge im Fall eines Amoklaufs. „Die Prävention von solchen Situationen ist besonders wichtig“, sagt Röthlein.

Mobbing und Beschämung oft Auslöser für Hass

Nach den Amokläufen in Deutschland habe sich ein bestimmtes Täterprofil ergeben, sagt Hans-Joachim Röthlein: Meist waren die Täter männlich, Außenseiter, hatten Probleme mit Klassenkameraden - und besonders mit dem anderen Geschlecht - in Kontakt zu kommen. Eine häufige Ursache für einen Amoklauf ist laut Psychologe Röthlein „eine Beschämung beziehungsweise eine subjektiv erlebte Beschämung, oft auch über einen längeren Zeitraum hinweg gewesen“. Dazu gehöre Mobbing in der Schule, aber auch schulischer Misserfolg. „Und diese Beschämung wurde entweder nicht erkannt von den Mitschülern und Lehrkräften. Oder der Schüler hat sie nicht deutlich genug artikuliert, sodass sich innerlich dann etwas anstaut: Aus der Beschämung entsteht dann Wut, dann kommt irgendwann der Hass – und am Schluss der Rachegedanke.“

Lehrer und Mitschüler sollten Auffälligkeiten beim Krisenteam der Schule melden

Dies zu erkennen sei essenziell, um Probleme anzusprechen und gemeinsam in der Schule Lösungen zu finden. Oft hatten die Täter vorab auch ihre Gewaltfantasien Mitschülern erzählt oder im Netz angekündigt.

„Es war einigen Schülern bekannt, die haben es nicht weitergegeben, weil sie nicht petzen wollten. Jetzt ist es inzwischen soweit, dass die Schüler ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben auch dahingehend, dass sie das, was ihnen schräg erscheint, weitergeben an Vertrauenspersonen im schulischen Kontext.“ Hans-Joachim Röthlein

Vor allem wenn derjenige einen Zugang zu Waffen habe, sei es wichtig, Lehrer und Schulpsychologen zu informieren. Die sind darin geschult, die Probleme bei dem Schüler anzusprechen – und mit ihm zusammen an Lösungen zu arbeiten. Röthlein und sein Team von KIBBS bieten deshalb auch Planspiele für Lehrer an – die dadurch lernen sollen, Probleme frühzeitig zu erkennen, und wie sie sich in solchen Situationen am besten verhalten können.