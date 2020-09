Amokdrohung in Passau: Jura-Examen ging störungsfrei zu Ende

Kurz vor 14 Uhr verließen die Prüflinge die Dreiländerhalle. Empfangen wurden sie unter anderem von Achim Dilling, Kanzler der Universität Passau. Er sagte: "Ich war sehr überrascht, wie diszipliniert die Studenten das alles über sich haben ergehen lassen. Das war ja schon eine Stresssituation. Kompliment, dass sich alle so cool verhalten haben."

Unbekannter hatte Gewalttat angekündigt

In der Tat haben sich die Studierenden von der Amokdrohung nicht sonderlich beeinträchtigen lassen. Melanie Papst zum Beispiel: "Es war nur am ersten Tag etwas ungewöhnlich, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt und weil wir länger nicht in die Halle konnten. Aber danach lief alles problemlos ab."

Polizei kontrollierte Eingänge und Taschen

Nach dem anonymen Anruf vergangenen Dienstag (08.09.) kontrollierte die Polizei die Eingänge der Dreiländerhalle und untersuchte mitgeführte Taschen. Mehrere Beamte patrouillierten in schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen im Anschlag durchgehend vor der Halle.

Suche nach Anrufer bislang erfolglos

Die Suche nach dem Anrufer, in die auch das Landeskriminalamt eingebunden war, sei bislang erfolglos gewesen, so Polizeioberrat Christian Dichtl von der Polizeiinspektion Passau. Es könne ein Prüfungsteilnehmer genauso gewesen sein wie ein völlig Unbeteiligter. Dichtl: "Der Einsatz ist für uns mit Ende des Examens nicht beendet. Die Suche nach dem Täter geht weiter. Schon deswegen, weil dieser auch für die Kosten des aufwändigen Polizeieinsatzes aufkommen muss."