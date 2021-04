Amnesty Erlangen: Impfstoff ist global ungerecht verteilt

Amnesty Hochschulgruppe setzt Augenmerk auf Belarus

Die Hochschulgruppe von Amnesty International in Erlangen hat den Weg ins Netz ebenfalls schnell gefunden. Zuletzt hatten sie im März eine Diskussionsrunde zur Menschenrechtssituation in Belarus im Netz organisiert, bei der Experten und Betroffene aus dem Land zugeschaltet waren, berichtet Karla Pfeifer, die in der Amnesty-Gruppe aktiv ist. In Belarus sind im vergangenen Jahr Hunderttausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Die Polizei reagierte mit Gewalt und Massenverhaftungen. Und noch immer werden Menschen willkürlich auf der Straße verhaftet.

Persönlicher Austausch fehlt

Informieren, aufklären: Das ist den jungen Aktivisten der Hochschulgruppe wichtig. In den sozialen Medien, zum Beispiel auf Instagram, machen sie auf verschiedene Petitionen von Amnesty aufmerksam, fordern junge Menschen zum Handeln auf. Dennoch: Der persönliche Austausch mit den Menschen sowohl am Infostand als auch innerhalb der Gruppe fehlt, sagt Paul Lehmann von der Hochschulgruppe. "Es ist schade, teilweise habe ich Mitglieder, die jetzt schon ein Dreivierteljahr dabei sind, noch nie persönlich getroffen", sagt der 24-Jährige.

50 Jahre Einsatz für die Menschenrechte

Im Juli 1961 wurde Amnesty International in London gegründet. Schnell folgten regionale Gruppen – so auch in Erlangen. Mittlerweile gibt es im Bezirk Mittel- und Oberfranken 20 Gruppen, sagt Bezirkssprecherin Schnabel. Mehr als 300 Mitglieder bereiten aktiv Aktionen und Kampagnen im Bezirk vor.

In der Region setzten die Gruppen unter anderem ein Zeichen gegen den Anschlag in Hanau im Februar 2020 oder richteten 2017 Mahnwachen vor dem türkischen Generalkonsulat in Nürnberg ein, um gegen die Verhaftung von inhaftierten Menschenrechtsaktivisten zu demonstrieren. "Ich denke, als Amnesty Gruppe sind wir in Erlangen und in allen anderen Städten, in denen wir aktiv sind, quasi die Botschafter für Menschenrechte vor Ort. Wir wollen Sichtbarkeit für die Thematik und wir wollen, dass die Leute selbst aktiv werden", sagt Jutta Schnabel, die sich seit 16 Jahren bei Amnesty International engagiert.