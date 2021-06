Ammoniakunfall bei Elektronikfirma sorgt für Feuerwehreinsatz

In einer Elektronikfirma in Eschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist Ammoniak ausgetreten, was am Mittwochabend zu einem größeren Polizeieinsatz geführt hat. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein undichter Tank Auslöser gewesen sein.

Keine Giftstoffe in die Umwelt gelangt

Die Ermittler vermuten, dass sich die Chemikalie hitzebedingt zuvor im Tank ausgedehnt hatte. Das sagte so ein Polizeisprecher am Morgen auf BR-Anfrage. Personen wurden nicht verletzt. Außerdem konnte die Chemikalie bereits mittels einer bestehenden Einrichtung aufgefangen werden. Somit seien auch keine giftigen Stoffe in die Kanalisation gelangt, sagte der Sprecher weiter.

Das Ammoniak sei "ausgedampft". Das Gebäude, in dem der möglicherweise undichte Tank steht, wurde am Abend evakuiert. Wie viele Personen das Gebäude verlassen mussten, konnte der Sprecher nicht sagen.