Ammoniak-Unfall: Arbeitsgruppe "Messen" besteht Feuertaufe

Am Unfalltag waren sie nach dem Ammoniak-Unfall in Straubing omnipräsent: Feuerwehrler mit Messgeräten in der Hand, um eine mögliche Gaskonzentration festzustellen. Sie gehörten zur 2018 neu gegründeten Arbeitsgruppe "Messen“ der Feuerwehren von Stadt und Landkreis Straubing. Für sie war es der erste große Einsatz.

Arbeitsmappe besteht Praxistest

Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe ist auch eine einheitliche Arbeitsmappe entstanden, die als Gedankenstütze und Informationsgrundlage bei solchen Einsätzen dienen soll. Nach einigen Übungen habe diese Arbeitsmappe ihre erste große Feuerprobe mit Bravour bestanden, teilt das Landratsamt Straubing-Bogen nun mit.

Leitungen mit Ammoniak wurden bei Bauarbeiten beschädigt

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sollte ein 52-jähriger Baumaschinenführer am Mittwoch das noch vorhandene Eis der Spielfläche mit einer Fräsmaschine abtragen. Dabei beschädigte er mehrere Leitungen, in denen sich Ammoniak befand. Durch die Beschädigung trat das giftige Gas aus. Bis die Zuständigen Entwarnung geben konnten, dauerte es elf Stunden. Es war ein Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei, etwa 500 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Evakuierungen, Verkehrssperrungen und 14 Verletzte

Rund 150 Anwohner mussten vorläufig ihre Wohnungen verlassen, auch eine Schule wurde evakuiert. Zudem wurden Verkehrssperrungen rund um das Gebiet eingerichtet. Am Unfalltag wurden außerdem rund 60 Menschen vorsorglich ärztlich behandelt. Insgesamt meldete die Polizei 14 Verletzte, neun davon wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.