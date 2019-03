Ammoniak tritt in Straubinger Eisstadion aus - Straßen gesperrt

Derzeit läuft ein Feuerwehreinsatz im Eisstadion am Hagen in Straubing. Wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, sei eine größere Menge Ammoniak aus einer beschädigten Leitung im Stadion ausgetreten. Grund dafür ist ein Bagger, der die Leitung bei Bauarbeiten angebohrt hat.

Polizei warnt vor Ammoniakgeruch - Fenster und Türen schließen

Die Polizei hat eine Warnung herausgegeben: Türen und Fenster rund um das Eisstadion sollten geschlossen bleiben wegen des Ammoniakgeruchs. Gefahr bestehe laut Polizei aber keine.

Straßensperrungen wegen Gefahrstoffaustritts

Dennoch ist das Eisstadion derzeit großräumig abgesperrt - einige Straßen können nicht befahren werden, wie die Gartenstraße und die Westtangente am Kinseherberg rund um den Bereich Theresienplatz und am Hagen. Autofahrer können nicht am Eisstadion vorbeifahren. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Feuerwehr, Polizei und weitere Rettungskräfte sind aktuell vor Ort. Wie lange die Sperren dauern, ist noch unklar.