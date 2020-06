Ammerseedampfer legen wieder am Westufer an

Ausflugsschiffe steuern ab Samstag (20.06.20) auch wieder Ammersee-Gemeinden am westlichen Ufer an.

Nur Rundfahrten - damit ist Schluss

Die Bayerische Seenschifffahrt beendet ihren bisherigen Sonderfahrplan. Seit drei Wochen können Gäste zwar wieder mit Dampfern auf dem Ammersee fahren, allerdings lediglich vom Ostufer aus. Wegen der Corona-Pandemie wurden nur einstündige Rundfahrten ab Herrsching oder Stegen angeboten, die dort auch jeweils endeten. Die Ausflugsgäste konnten nicht in anderen Gemeinden aussteigen, wie es noch vor der Pandemie möglich war.

Dießen und Utting ohne Passagiere

Am Westufer sorgte die Regelung für Ärger. Vor allem in Dießen hatten Geschäftsleute und Gastronomen nach dem langen Corona-Lockdown gehofft, dass die Dampfer wieder anlegen.

"Der Ort lebt vom Tourismus." Sandra Perzul, Bürgermeisterin in Dießen

Es sei frustrierend mit anzusehen, dass die Schiffe jetzt an Dießen vorbeifahren. Die Konsequenzen spürt etwa der Pavillon am See. Hier verkaufen regionale Handwerker und Künstler Zinn– oder Holzfiguren und Keramik.

"Mit jedem Schiff kamen mindestens zehn Leute in den Laden. Seitdem diese Kunden wegbleiben, ist der Umsatz deutlich eingebrochen." Carin Hemsing, Inhaberin eines Ladengeschäfts

Auch im Biergarten des Gasthofs "Unterbräu" blieben selbst bei strahlendem Sonnenschein viele Plätze leer. Der Gastwirt sorgt sich.

"Wir müssen eigentlich im Frühjahr und Sommer das Geld verdienen, um dann gut über den Winter zu kommen." Martin Brink, Inhaber des Gasthofs "Unterbräu"

Abstandsregeln sorgen für fast leere Schiffe

Die Bayerische Seenschifffahrt begründete den Sonderfahrplan vor allem mit Kapazitätsproblemen. Wegen der Abstandsregeln dürfen die Schiffe nur zu etwa einem Drittel belegt werden. Bei normalem Schiffsverkehr bestehe daher die Möglichkeit, dass man Passagiere am Ufer stehen lassen muss, so Geschäftsführer Michael Grießer. Auch gebe es in Bayern, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, eine Registrierungspflicht. Das erschwere flexibles Zu- und Aussteigen.

Hotel-und Gaststättenverband und Abgeordneter unterstützen Geschäftsleute

Die Geschäftsleute in Dießen hatten nicht locker gelassen und den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband eingeschaltet, der Landtagsabgeordnete Alex Dorow hatte sich an den zuständigen Finanzminister Albert Füracker gewandt. Denn Dorow sieht die Schifffahrt am Ammersee auch als Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs.