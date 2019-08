Ammersee-Gemeinden finden Schlupflöcher für Seebäder-Haftung

Natürlich haben sich die Bürgermeister und Gemeinderäte von Pähl und Utting bei Anwälten und ihren Versicherungen rückversichert – die Entscheidung stand aber vermutlich schon vorher fest. Utting wird das Strandbad nahezu unverändert weiterführen, die Schwimmkreuze bleiben als Badeinseln im See, trotz der umstrittenen Verankerung am Seeboden. Und auch der Sprungturm wird nicht abgebaut - trotz des Urteils des Bundesgerichtshofs.

Neue Regeln für den Zugang zum Turm

Es gelten nur neue Regeln für den Turm, so ist er im Sommer nur noch bis 21 Uhr geöffnet, der Zugang wird durch ein Tor verschlossen. Der Pächter des Strandbades, das Bürgermeister Josef Lutzenberger als ein Stück Lebensqualität in Utting bezeichnet, musste zudem mehrere Bademeister anstellen. Auch in Pähl schwimmt die Badeinsel unbeeindruckt von der Diskussion im Ammersee – und Bürgermeister Werner Grünbauer will daran festhalten, was auch immer kommen möge.

Bürgermeister zeigt keine Angst vor Klagen

Denn die Insel sei nicht nur ein Garant für Badespaß, sondern auch ein Sicherheitsfaktor für schwächere oder ältere Schwimmer, so Grünbauer. Er bekomme sehr viel Zuspruch aus der Bevölkerung für die Entscheidung. Etwaige Klagen fürchtet er nicht, vielmehr sagt Grünbauer trotzig: Dann sollen sie mich halt wegen einer Badeinsel einsperren.