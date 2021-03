Ammersee: Erfinder entwickelt Mikroplastik-Filteranlage

Die Idee zu seiner Erfindung kam Sebastian Porkert buchstäblich im Schlaf. Der Surfer und See-Anwohner hatte gelesen, dass man im Gardasee Mikroplastik nachgewiesen hatte, und er befürchtete: Das würde im Ammersee vor seiner Haustür nicht anders sein. Eines Nachts wachte er auf und hatte eine Idee. Er weckte seine Frau, die murmelte "Spinnst du?" und schlief weiter. Sebastian nicht. Er notierte seinen Geistesblitz – und nun, fast acht Jahre später, steht dieser Geistesblitz in der Kläranlage in Eching am Ammersee und arbeitet. Sebastian Porkert hat eine Filter-Anlage erfunden, die Mikroplastik aus dem Abwasser holt.

Ein Filter ohne Filter

Die Anlage des Startups "Ecofario" ist nicht der erste Mikroplastik-Filter der Welt. Aber gegenüber den meisten Systemen hat sie einen entscheidenden Vorteil: Die Filteranlage kommt - nun ja - ohne Filter aus. Das klingt unlogisch, aber: Wo kein Filter ist, kann auch nichts verstopfen. Die neue Technik verwendet statt eines Filters einen Hydrozyklon.

Mikroplastik im Karussell

Die Hydrozyklon-Technik hat Porkert nicht erfunden. Sie wird in der Industrie eingesetzt, um etwa Sand von Wasser zu trennen. Aber vor ihm ist noch niemand auf die Idee gekommen, damit auch Mikroplastik von Wasser zu trennen. Der Hydrozyklon ist ein etwas mehr als einen Meter langes Metallrohr, dessen Durchmesser nach unten immer schmaler wird. Das Abwasser wird von oben eingeleitet und dann in eine extreme Rotation versetzt, die etwa der zweitausendfachen Erdanziehung entspricht. Das Mikroplastik trennt sich vom Wasser, weil es eine geringere Dichte aufweist – umgangssprachlich würde man sagen: Es ist "leichter".

Erfolgreiche Pilotanlage

2015 entwickelte Porkert mit seinem Team den ersten Prototypen, 2020 schließlich die Pilotanlage. Im Vergleich zur serienreifen Anlage ist die noch winzig; sie passt auf einen Auto-Anhänger und besteht aus nur einem Hydrozyklon. Später werden hunderte dieser Bauteile zusammengeschaltet. Doch Analysen eines unabhängigen Labors haben ergeben, dass die kleine Anlage 84 Prozent des Mikroplastiks herausfiltert. Läuft das Wasser mehrmals durch die Hydrozyklone, könnten es sogar bis zu 95 Prozent sein.

Messergebnisse als Weihnachtsgeschenk

Die Entwickler sind stolz – und erleichtert. "Das Labor hat mehrere Wochen für die Analyse gebraucht", erzählt Porkert, "und das Ergebnis kam genau einen Tag vor Weihnachten. Ich habe überlegt, ob ich den Brief öffne und mir, wenn's dumm läuft, damit das Weihnachtsfest versaue. Das Ergebnis war dann aber natürlich ein tolles Weihnachtsgeschenk."

Investition mit überschaubaren Kosten

Wenn alles gut läuft, soll der Mikroplastik-Filter noch in diesem Jahr serienreif werden. Laut Porkerts Berechnungen müssten alle Bürgerinnen und Bürger, die ihr Abwasser in eine Kläranlage mit Mikroplastik-Filter einspeisen, zwischen drei und fünf Euro jährlich mehr für ihre Abwasserentsorgung zahlen. Eine lohnende Investition, findet zumindest Christian Schiller, Bürgermeister von Herrsching am Ammersee und Verwaltungsratsvorsitzender der Wasser- und Abwasserbetriebe Ammersee: "Solche Investitionen werden kommen müssen. Und es ist eine tolle Sache, wenn so eine Technik in unserer Heimat entwickelt wurde."

Weitere Lösungen gesucht

Die Filteranlage allein wird das Mikroplastik-Problem allerdings nicht lösen können. Sie filtert nur, was etwa durch Synthetikfasern oder Kosmetika ins Abwasser gelangt. Die Teile, die sich bereits in den Seen abgelagert haben, bekommt sie nicht heraus. Und der Eintrag über Plastikmüll in Bächen, Flüssen und Seen läuft ebenfalls an ihr vorbei. Doch Porkert und sein Team lassen sich davon nicht entmutigen. Sie denken darüber nach, ihren Filter auch an Industriebetriebe anzuschließen. Denn auch dort gerät Mikroplastik ins Wasser – zum Beispiel wenn Kunststoff produziert oder mit Lacken gearbeitet wird.