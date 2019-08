vor 43 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Ammersee: Die Malerin vom Uttinger Sprungturm

Das Strandbad in Utting am Ammersee ist eines der ältesten Bäder in Bayern. Schon Schriftsteller Thomas Mann suchte hier Erholung, und noch immer zieht der hölzerne Sprungturm viele Künstler an. So auch die Malerin Angelika Böhm-Silberhorn.