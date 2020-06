Ammersee-Dampfer umschiffen Westufer

Auf zahlreiche Ausflügler hatten die Gastronomen in Dießen gehofft. Doch daraus wird erstmal nichts. Denn die Schiffe bleiben vorerst am Ostufer des Ammersees, das Westufer wird nicht angefahren. Und damit bleiben Restaurants, Wirthäuser und Läden in Dießen spürbar leerer.

Schiffe fahren nur mit einem Drittel der Passagiere

Der Gewerbeverband im Ort will das nicht hinnehmen. Die Vorsitzende Ursula Wacke möchte, dass der Fahrplan schnellstmöglich geändert wird, denn viele Gastwirte seien durch die lange Schließung während der Pandemie jetzt schon am Anschlag. Die Bayerische Seenschifffahrt erklärt die Regelung mit Hygienemaßnahmen. Man will vermeiden, dass sich die Gäste beim Ein- und Aussteigen begegnen. Die Schiffe verkehren deshalb nur auf einer Rundfahrt zwischen Stegen und Herrsching und mit nur einem Drittel der möglichen Passagiere.