Bergwanderer stürzt am Pürschling in den Tod

Ein 74-jähriger Wanderer ist in den Ammergauer Alpen tödlich verunglückt. Der Mann war am Mittwochnachmittag zusammen mit seiner Frau auf dem Höhenweg vom Pürschlinghaus in Richtung "am Zahn" unterwegs gewesen. Der Weg ist schmal ausgesetzt und fordert Trittsicherheit.

Leichnam mit Polizeihubschrauber geborgen

Ausgerechnet an einer schmalen Passage stürzte der Mann und rutschte rund 100 Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Die Retter der Bergwacht konnten wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde mit Hilfe eines Polizeihubschraubers geborgen.