Amerikanische Faulbrut: Sperrbezirk im Landkreis Straubing-Bogen

Bei einer Untersuchung von Futterhonig eines Imkers aus Ascha im Landkreis Straubing-Bogen ist die Bienenseuche "Amerikanische Faulbrut" nachgewiesen worden. Die Faulbrut befällt die Larven der Bienen und kann zum kompletten Aussterben der Völker führen, sie ist hoch ansteckend. Für den Menschen stellt die Faulbrut keine Gefahr dar. Das Landratsamt hat deswegen einen Sperrbezirk eingerichtet.

Bürger sollen Honiggläser gründlich reinigen

In den Sperrbezirk dürfen bis auf Weiteres keine Bienen gebracht oder von dort geholt werden. Aufgegebene Bienenstände müssen gründlich gereinigt und bienensicher verschlossen werden. Außerdem bittet das Landratsamt um die Mithilfe der Bürger: Insbesondere sollen unverschlossene und ungenügend gereinigte Honiggläser ausgespült und verschlossen entsorgt werden. Honigreste in den Gläsern können eine Ansteckungsgefahr für Bienen darstellen, da der Erreger auch in zahlreichen Handelshonigen vorkommt.

Betroffene Ortschaften und Ortsteile

Betroffen sind von der Gemeinde Ascha folgende Ortschaften und Ortsteile: Deglholz, Edenhofen, Grünberg, Herrnberg, Höfling, Kienberg, Krähhof, Kumpfmühl, Mühlau, Oberascha, Ramling, Willersberg. Von der Gemeinde Haselbach sind Buchhof und Hamberg betroffen.