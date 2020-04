Amerikanische Faulbrut in Treuchtlingen ausgebrochen

Betroffen sind Teile der Gemarkungen Treuchtlingen, Wettelsheim, Windischhausen, Auernheim und Möhren sowie die Ortsteile Unterheumödern, Oberheumödern, Heunischhof und Freihardt. Das Landratsamt werde in Kürze eine Allgemeinverfügung mit verbindlichen Maßnahmen für die Bienenhalter zur Bekämpfung der „Amerikanischen Faulbrut erlassen, teilte die Behörde weiter mit.

Erhebliche Einschränkungen - auch für Bienen

Für die Zeit dürfen bewegliche Bienenstände in dem betroffenen Sperrbezirk von ihrem bisherigen Standort nicht mehr entfernt werden. Es ist außerdem verboten, Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte und benutzte Gerätschaften aus den Bienenständen zu entnehmen. Umgekehrt dürfen Bienenvölker auch nicht in den festgelegten Sperrbezirk gebracht werden. Bei verlassenen Stöcken, muss sichergestellt werden, dass sie bienendicht verschlossen sind.

Reihenuntersuchungen für Bienenstöcke

Alle Bienenvölker im Sperrbezirk werden nun von Amtstierärzten auf die "Amerikanische Faulbrut" hin untersucht. Diese Untersuchungen werden frühestens nach zwei, spätestens nach neun Monaten wiederholt, nachdem die betroffenen Bienenvölker getötet oder entsprechend der Empfehlungen behandelt worden sind, teilte das Landratsamt mit.

Bedrohung für den Bienenbestand

Bislang nicht angemeldete Bienenbestände im gesamten Landkreis sind unverzüglich beim Landratsamt nachzumelden. Das kann telefonisch unter 09141 / 902 272 oder per E-Mail an veterinaeramt.lra@landkreis-wug.de erfolgen. Die „Amerikanische Faulbrut“ ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Es handelt sich dabei um eine von Bakterien ausgelöste Bienenseuche, die nicht die ausgewachsenen Bienen, sondern ausschließlich die Larven befällt. Daher könne sie letztendlich zum kompletten Aussterben von Bienenvölkern führen. Für den Menschen sei diese Bienenkrankheit an sich keine Gefahr dar. Der Verzehr von Honig betroffener Bienenbestände sei auch weiterhin unbedenklich, heißt es von Seiten des Landratsamtes.