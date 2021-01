Amerikaner in Grafenwöhr schauen gebannt in die Heimat

In der Oberpfalz schauen vor allem die 40.000 hier lebenden Amerikaner mit großem Interesse auf die Ereignisse in Washington. Die US-Armee auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr verhält sich aber neutral.

Die Soldaten dürfen sich nicht zu politischen Ereignissen oder zur Politik äußern, so ein Sprecher der US-Armee. Demnach gibt es auch keine Reaktion oder Statements auf die Ereignisse in Washington. Man verfolge zwar genau, was sich in den USA entwickele, so der Sprecher, dennoch aber dürfen sich Soldaten und Angehörige des US-Militärs nicht zu politischen Vorgängen äußern.

Sicherheitsstufe unverändert

Auch die Sicherheitsstufe an den Wachen der US-Standorte in Grafenwöhr und Vilseck bleibe die gleiche. Sie war in den vergangenen Jahren bei außenpolitischen Vorkommnissen des öfteren gestiegen, in diesem Fall aber handelt es sich um ein innenpolitisches Ereignis. In der Oberpfalz leben rund 40.000 Amerikaner auf und rund um den Truppenübungsplatz Grafenwöhr, davon 13.000 Soldaten.